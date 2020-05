Calida verkauft Oxbow

(AWP) Die zur Wäscheherstellerin Calida (CALN 28.2 -1.74%) gehörende Lafuma verkauft ihre Surf- und Lifestylemarke «Oxbow» an das französische Unternehmen Rainbow. Lafuma bleibt allerdings mit einer kleinen Minderheitsanteil an Oxbow beteiligt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Finanzielle Details zur Transaktion werden nicht genannt. Der Verkauf passt aber zur Strategie von Calida, die eine Fokussierung auf das Kerngeschäft vorsieht, wie zuletzt immer wieder betont wurde.

Calida-Chef Reiner Pichler zeigt sich denn auch erfreut über den Verkauf. Man habe mit Rainbow einen «idealen» Käufer für Oxbow gefunden, der das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln könne, so der CEO im Communiqué.

