Carsten Däweritz bleibt Evolva-CFO

(AWP) Evolva (EVE 0.1328 +2.15%) vermeldet eine überraschende Personalie: CFO Carsten Däweritz hat seinen im vergangenen November vermeldeten Rücktritt zurückgezogen. Er freue sich darauf, als Mitglied der Geschäftsleitung eine «Schlüsselrolle in der zukünftigen Entwicklung» zu spielen, teilte das Biotechunternehmen am Montag mit. Der Rücktritt wäre früheren Angaben zufolge per Ende Mai erfolgt.

Vor ein paar Wochen war überraschend der Konzernchef ausgewechselt worden. Christian Wichert hatte Anfang Februar Oliver Walker auf dem Chefposten abgelöst. Walker hatte davor die Geschicke des Herstellers von Nahrungsergänzungsmitteln während fünf Jahren geleitet.

Am Markt wurde spekuliert, dass der Wechsel auf dem Chefposten mit dem Einstieg der Investmentgesellschaft Veraison zu tun haben könnte. Diese hatte Ende November mittels Privatplatzierung 63,8 Mio. Evolva-Aktien erworben, was damals einem Firmen-Anteil von 6,2% entsprach und Evolva 7,5 Mio. Fr. an neuen Mitteln brachte.

Evolva wird nächste Woche Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr präsentieren.

