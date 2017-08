Cash oder nicht Cash, das ist hier die Frage

Bargeldlos zahlen liegt im Trend, und es wird politisch gefördert: Kriminalität, Geldwäsche, Steuervergehen, so heisst es, liessen sich besser in den Griff kriegen, wenn das Portemonnaie der Menschen gläsern ist. Manche Volkswirtschaften funktionieren bereits nahezu ohne Bargeld, besonders in den nordeuropäischen Krone-Ländern (Finnland gehört zur Eurozone). In Norwegen und Schweden etwa beträgt der Wert des im Umlauf befindlichen Bargelds gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) unter 2% – ebenso übrigens in Indien. In Südafrika dagegen erreicht diese Relation gut 29%. Auch Japan und Hongkong sind noch stark bargeldorientiert. Die Schweiz liegt nur geringfügig über dem Durchschnittswert der Eurozone (obschon sie gelegentlich wegen ihres Festhaltens an der 1000-Franken-Note kritisiert wird, dieweil die Europäische Zentralbank den 500-Euro-Schein abschaffen will). Nicht mehr auf Bargeld angewiesen heisst umgekehrt: vital auf die Funktionsfähigkeit des elektronischen Zahlungsverkehrs angewiesen. Im dargestellten Gedankenspiel wurde zu errechnen versucht, wie viele Tage die jeweilige Volkswirtschaft zahlungstechnisch handlungsfähig bliebe, wenn die Systeme komplett ausfielen. Das korreliert naheliegenderweise stark mit dem Bargeldanteil. Norwegen und Schweden hätten nach kaum einer Woche Probleme, Südafrika käme gut hundert Tage über die Runden.