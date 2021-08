Cassiopea: Aknemittel ist bald in den USA erhältlich

(AWP) Die Wartefrist im Zusammenhang mit der Vereinbarung zwischen dem Biotechunternehmen Cassiopea (SKIN 40.00 +3.9%) und Sun Pharmaceutical gemäss dem HSR Act ist abgelaufen. Damit ist der Weg frei für die Lancierung des Akne-Mittels Winlevi in den USA.

Gemäss der Ende Juli bekannt gegebenen Lizenzvereinbarung wird Sun Pharma das Mittel in den USA und Kanada exklusiv vermarkten, Cassiopea wird exklusive Lieferantin sein. Voraussichtlich ab dem vierten Quartal sei das Mittel dann in den USA erhältlich, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Winlevi ist seit knapp einem Jahr in den USA als neuartiges Medikament mit einem einzigartigen Wirkmechanismus für die topische Behandlung von Akne bei Patienten ab zwölf Jahren zugelassen.