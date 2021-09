Cassiopeas Haarausfallmittel kann nicht überzeugen

Cassiopea hat das Ziel mit ihrem Mittel gegen Haarausfall bei Frauen nur teilweise erreicht. Nur bei Teilnehmerinnen, die jünger als 30 Jahre waren, hat es einen statistisch signifikanten Effekt gezeigt. An der Phase-II-Studie hatten Frauen im Alter von 18 bis 55 Jahren teilgenommen. Haarausfall kommt bei Frauen etwa halb so häufig vor wie bei Männern. Allerdings sollen allein in den USA immerhin 30 Mio. über 40-jährige Frauen betroffen sein. Sollte Cassiopea die Entwicklung ihres Produkts für jüngere Frauen noch erfolgreich abschliessen, könnte sich immer noch ein recht grosser Markt eröffnen. Doch an der Börse dürfte heute die Enttäuschung erst einmal überwiegen und zu weiteren Kursverlusten führen.