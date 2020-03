Cassiopea muss Kapital im dümmsten Moment erhöhen

Alles läuft nach Plan, dann kommt die Coronakrise: Eigentlich fiebert Cassiopea dem 27. August entgegen. Dann will die US-Gesundheitsbehörde FDA ihren Entscheid zur Zulassung des Aknemittels Winlevi bekanntgeben. Das kleine Pharmaunternehmen bereitet sich schon auf den kommerziellen Start vor. Liquiditätssorgen hat es dank Kreditlinien von Cosmo, die nach der Abspaltung von Cassiopea noch 45,1% der Aktien hält, nicht. Doch wegen gesetzlicher Vorschriften ist eine Kapitalerhöhung nötig. Dummerweise ist der Aktienkurs seit dem Jahreshöchst vor rund einem Monat fast 45% eingebrochen. Die Voraussetzungen für die Kapitalerhöhung haben sich also verschlechtert. Die gute Nachricht ist, dass nur 15 bis 20 Mio. € nötig sind. Selbst beim aktuellen Börsenwert von 254 Mio. Fr. käme das einer Verwässerung von guten 6 bis 8% gleich. Beim Aktienkurs ist heute also mit weiteren Abgaben zu rechnen. Angesichts der vorherigen Verluste sollten sie sich aber in Grenzen halten.