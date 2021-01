Cembra findet neuen CEO

(AWP/JV) Die Cembra (CMBN 101.80 -0.39%) Money Bank hat einen Nachfolger für den scheidenden Bankchef Robert Oudmayer gefunden. Holger Laubenthal übernimmt per 1. März 2021 die Führung der Konsumkreditbank.

Laubenthal bringe langjährige und umfassende Erfahrungen im Bereich Konsumfinanzierung mit, sei erfolgreich als Führungskraft tätig gewesen und kenne sich im internationalen und Schweizer Konsumkreditmarkt gut aus, schrieb Cembra in einer Mitteilung vom Freitag.

Der 1972 geborene Deutsche hatte seine Laufbahn bei Daimler-Benz begonnen und später ins Konsumkreditgeschäft von General Electric (GE 11.27 -0.79%) in der Schweiz gewechselt, wo er zwischen 2003 und 2006 verschiedene Führungspositionen innehatte. Die Cembra Money Bank ist aus diesem Geschäft hervorgegangen, ist mittlerweile aber unabhängig von der früheren Besitzerin GE. Laubenthal arbeitete später auch in anderen Ländern im GE-Konsumkreditbereich. Zuletzt leitete er als Präsident den Geschäftsbereich Consumer & Manufacturing der in Kuwait ansässigen Alghanim Industries Group.

Die Ernennung Laubenthals stiess bei Analysten auf positive Reaktionen, namentlich aufgrund seiner Erfahrung im Konsumkreditgeschäft. «Erfahrung im Konsumkreditgeschäft hat der neue CEO, und wir begrüssen es, dass nicht einfach jemand von einem Schweizer Wettbewerber angeheuert wurde, sondern jemand, der auch frischen Wind von aussen bringen könnte», schreibt Michael Kunz, Analyst der Zürcher Kantonalbank, in einer Notiz zum Chefwechsel.

Der langjährige CEO Oudmayer hatte Mitte Oktober bekanntgegeben, im Laufe des Jahres 2021 in den vorzeitigen Ruhestand treten zu wollen. Er werde seinem Nachfolger bei der Einarbeitung zur Seite stehen, hiess es nun im Communiqué. Er werde im März 2021 eine reibungslose Übergabe sicherstellen und danach den Verwaltungsrat bis Ende des Jahres unterstützen. Oudmayer hatte in seiner elfjährigen Amtszeit unter anderem Cembra an die Börse gebracht. Der Verwaltungsrat dankte ihm in der Mitteilung für seinen «herausragenden Beitrag zur Entwicklung von Cembra».