Cembra läuft es prächtig. Die Konsumkreditbank ist 2019 in allen Geschäftsbereichen gewachsen und liefert Ertrag und Gewinn über den Erwartungen ab. Mit dem Abschluss der Übernahme von Konkurrentin Cashgate Anfang September hat der Ertrag einen Sprung nach vorne gemacht. Doch auch aus eigener Kraft ist Cembra stärker gewachsen als im Vorjahr. Besonders im Kreditkartengeschäft. Nicht nur hat sie 2019 mehr Karten ausgegeben, auch das Transaktionsvolumen ist kräftig gestiegen. Erfreulich: Derzeit plant Cembra mit mehreren Partnern neue Kreditkarten, was das überdurchschnittliche Wachstum in der hochmargigen Sparte weiterhin stützen dürfte. Den grössten Gewinnschub verspricht aber die Cashgate-Integration. Für 2021 erwartet Cembra dank des Deals einen zusätzlichen Reingewinn von 25 bis 30 Mio. Fr. Die Kostensynergien aus der Integration dürften sich derweil schon im laufenden Jahr bemerkbar machen. Darauf basierend peilt Cembra einen Gewinn für 2020 von 5.75 bis 6.05 Fr. pro Aktie an – was bis zu 9% über den 5.53 Fr. pro Titel von 2019 liegt. Die Aktionäre dürfte das freuen. Auch wenn die Cembra-Valoren in den vergangenen Monaten gut gelaufen sind, ist das Kurspotenzial weiterhin intakt.

