Cembra legt zu

(AWP) Die Konsumkreditbank Cembra Money Bank (CMBN 97.85 0.57%) hat im ersten Halbjahr 2019 von klar höheren Forderungen und einem anhaltenden Wachstum im Kreditkartengeschäft profitiert und den Ertrag weiter gesteigert. Der Gewinn stieg dagegen nur leicht an. Die Bank kündigt zudem den Einstieg in das Geschäft mit Online-Finanzierungen für kleine Unternehmen an.

Die Bank erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des Jahres um 5% höhere Nettoerträge von 222,6 Mio. Fr., wie die Cembra Money Bank am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 1% auf 78,6 Mio. Fr. Das Institut bestätigte damit die Eckdaten, die es Anfang Juli bei der Ankündigung der Übernahme der Konkurrentin Cashgate gemacht hatte.

Forderungen auf Rekordhöhe

Die Nettoforderungen gegenüber den Kunden erhöhten sich im Halbjahr um 4% auf einen neuen Rekordwert von 5,02 Mrd. Fr. Verhaltener entwickelte sich dabei das Privatkreditgeschäft mit einem Anstieg der Forderungen um 1%. Deutlich angestiegen sind die Nettoforderungen dagegen im Bereich Fahrzeugfinanzierung mit einem Plus von 4%.

Im Kreditkartengeschäft, wo die Cembra Money Bank unter anderem mit der Migros die Cumulus-Kreditkarte herausgibt, erhöhte sich die Anzahl der ausgegebenen Karten um weitere 11% auf neu 946’000 Stück. Die Nettoforderungen in dem Geschäft wuchsen um 10%.

Unternehmenszahlen 1. Halbjahr in Mio. Fr. 2018 2019 +/- in % Ertrag 213 222.6 +4,5 - Zinserfolg 152.1 155.1 +2 - Kommissionen/Gebühren 60.9 67.6 +11 Aufwand 90.6 103.6 +14,3 Gewinn 77.7 78.6 +1,2 - je Aktie (in Fr.) 2.76 2.79 +1,1 Kosten/Ertrag in % 42.6 46.5 - Bilanz 31.12.2018 30.06.2019 Bilanzsumme 5440 5590 +2,8 Eigenkapital 933 907 -2,8 Eigenkapitalrendite in %* 16.9 17.1 - Tier 1 Kapitalquote in % 19.2 18.8 - Leverage Ratio in % 14.7 14.8 - Anzahl Vollzeitstellen 783 812 +3,7

*annualisiert

Deutliches Ertragswachstum

Das Wachstum der Erträge wurden weiter vom Ertrag aus Kommissionen und Gebühren getrieben, der wegen des Wachstums im Kreditkartengeschäft um 11% auf 67,6 Millionen zulegte. Der Zinserfolg wuchs um 2% auf 155,1 Mio. Fr.

Der Geschäftsaufwand erhöhte sich derweil mit einem Plus von 14% auf 103,6 Mio. Fr. stark. Der Personalaufwand stieg dabei bei 71 zusätzlichen Vollzeitstellen um insgesamt 8%. Der Sachaufwand erhöhte sich gar um 24%, was das Institut auf fortgesetzte Investitionen in Informationstechnologie und Wachstumsinitiativen sowie Kosten im Vorfeld der Akquisition von Cashgate zurückführt.

Neues Geschäft

Zudem kündigt Cembra den Einstieg in das Geschäft der Online-Finanzierungen für kleine Unternehmen für das vierte Quartal 2019 an. Dazu hat das Institut eine Kooperation mit der in Berlin ansässigen Spotcap Global Services vereinbart. Das deutsche Unternehmen werde für das geplante Angebot die IT-Plattform bereitstellen.

Zur Finanzierung der Anfang Juli angekündigten Cashgate-Übernahme hat Cembra mit Platzierungen von Einlagen, nachrangigen Anleihen sowie Hybridkapital und Eigenkapital bereits Transaktionen von «über 1 Mrd. Fr.» getätigt, wie es weiter hiess. Damit sei 70% der zugesagten Brückenfinanzierung bereits ersetzt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwartet Cembra, wie bereits Anfang Monat mitgeteilt, einen Gewinn pro Aktie von 5,20 bis 5,50 Fr. Zudem strebt das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende «mindestens in der Höhe des Vorjahres» (3,75 Fr. pro Aktie) an.

