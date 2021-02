Cembra macht weniger Gewinn

Cembra ist in der Warteschlaufe. Die Einschränkungen durch die Pandemie machen der Konsumkreditbank das Leben schwer. Das Kreditkartengeschäft brach vor allem wegen fehlender Auslandausgaben ein, 29% tiefer lagen die Kommissioneinnahmen in der von Wachstum verwöhnten Sparte. Dass der Nettoertrag mit 497 Mio. Fr. über dem Vorjahr liegt, ist einzig der Integration von Konkurrentin Cashgate zu verdanken, die erstmals für ganze zwölf Monate zum Ergebnis beiträgt. Der Ertrag reicht am Ende nicht an die Erwartungen des Marktes heran, beim Gewinn erfüllt Cembra knapp. Doch die Zahlen beruhigen auch. Die Verlustquote ist trotz Krise auf tiefem Niveau stabil, die zusätzlichen Wertberichtigungen sind überschaubar, die Kosteneffizienz bleibt hoch. Zudem ist das Kapitalpolster gross genug, um längere Krisen zu überstehen und dennoch eine stabile Dividende auszuschütten – was die Bank für 2020 mit 3.75 Fr. pro Aktie auch tut. An ihren Mittelfristzielen hält sie zu Recht fest, der absehbare Aufschwung wird sie rasch zu alter Stärke führen.

