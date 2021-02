CEO Hypo Lenzburg: «Wir sind in der Schweiz längst weiter als die EU»

Die Hypothekarbank Lenzburg setzt auf Öffnung ihres IT-Systems gegenüber Drittanbietern. Das bringt neue Geschäfts­modelle und ermöglicht ihr, Kunden aus der ganzen Schweiz zu gewinnen, wie die Bankchefin erläutert.

Frau Wildi, die Schweiz setzt bei Open Banking auf einen «Swiss Finish». Besteht nicht die Gefahr, dass sich der Finanzplatz durch den Sonderweg international isoliert?

Wir lehnen uns hierzulande bei unseren Bestrebungen so weit wie möglich an die Zahlungsrichtlinie PSD2 der EU an. Wir wollen Open Banking aber gemäss den Wünschen unserer Kunden umsetzen. In Deutschland musste die Finanzbranche Open Banking übernehmen, mit dem Resultat, dass trotz grossem Aufwand nicht alles so gelaufen ist wie gewünscht. Wir machen hierzulande zwar immer nur kleine Schritte, gehen dafür aber pragmatisch als Branche gemeinsam vorwärts.