CEO: «Meier Tobler hat gut gearbeitet»

Die jüngste der 47 Filialen, die bei Meier Tobler Marché heissen, hat vor drei Monaten in Wallisellen ihre Türen geöffnet. Sichtlich zufrieden steht Roger Basler, seit September CEO des Gebäudetechnikers, zwischen den Gestellen. In diesen hält sein Unternehmen rund 6000 Artikel bereit, die Installateure für Anlagen zum Heizen, Kühlen und Lüften und für Sanitäreinrichtungen in Wohn- und Geschäftshäusern brauchen. Dies seien allerdings nur die gängigsten Teile, sagt Basler. Das Sortiment des Onlineshops, die zweite Säule des Handelsgeschäfts, die täglich rund 3000 Lieferungen abwickelt und 40% zum Umsatz beiträgt, umfasse 60 000 Teile. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an