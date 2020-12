Mirabaud-CEO: «Wir haben uns nichts vorzuwerfen»

Angebliche Millionengeschenke, ein ­König auf der Flucht, Saudis, Spanier – und mittendrin die Privatbank Mirabaud. Die Korruptionsaffäre rund um Ex-­Monarch Juan Carlos, ausgelöst durch ­dubiose Geldtransaktionen, hat heuer am Ruf des Genfer Geldhauses gekratzt. Für Chefin Camille Vial, die zur siebten Generation der Gründerfamilie gehört, ist klar, dass die Bank alles richtig gemacht hat.

Frau Vial, kein Jahr nach Ihrer Ernennung an die Spitze der Privatbank Mirabaud brach die Affäre um Gelder des spanischen Ex-Königs Juan Carlos über die Bank herein. Kein einfacher Start.

Die Geschichte war nicht erfreulich. Ich bin aber sicher, dass bald allen klar wird, dass wir alles richtig gemacht haben. Wir haben uns nichts vorzuwerfen.