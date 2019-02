Ceva bestätigt Ziele

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.

Ceva Logistics hält an ihrem mittelfristigen Plan fest. In der Frachtlogistik zeigt sich aber ein gemischtes Bild, was den Ertrag aus der See- und der Luftfracht angeht. Zudem interessiert, wie genau Ceva die Probleme in Italien angehen will. Dort entstanden unerwartete Kosten von 42 Mio. $. Eine Lösung ist gemäss Ceva «derzeit in Bearbeitung». In der Kontraktlogistik lief das Geschäft mit Kunden aus dem Automotive-Segment offenbar gut, trotz Gegenwind für die hochzyklische Branche. Relevant für Anleger sind ausserdem die Refinanzierung im Zuge des Übernahmeangebots des Grossaktionärs CMA CGM und der steigende Einfluss der französischen Reederei auf das Unternehmen.