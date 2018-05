Ceva geben bei Börsendebüt klar nach

(AWP)Das Logistikunternehmen Ceva ist am Freitag bei seinem Debut an der Schweizer Börse massiv unter Druck geraten. Die Titel starteten mit 27,45 Fr. in den Handel, womit der Eröffnungskurs unter dem Ausgabepreis von 27,50 Fr. lag. Dabei war bereits der Ausgabepreis am unteren Ende der Preisspanne von 27,50 bis 52,20 Fr. festgelegt worden. Dies deutet auf ein verhaltenes Interesse der Investoren hin.

Danach rutschte der Kurs weiter ab. Um 12.00 Uhr notierten die Titel mit 25,30 Fr. um 8% unter dem Ausgabepreis. Von den knapp 30 Mio. neuen Namenaktien, die Ceva im Rahmen des Börsengangs platziert hat, wurden bisher knapp 2,1 Mio. gehandelt.

Die 30 Mio. Anteilsscheine brachten Ceva einen Erlös von 821 Mio Fr. Zudem wird die drittgrösste Containerschifffahrtsgruppe der Welt CMA-CGM, die im Rahmen einer Privatplatzierung über Pflicht-Wandelanleihen 379 Mio. Fr. investiert, neuer Grossaktionär. Damit ergibt sich insgesamt ein Bruttoerlös von 1,2 Mrd.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Mehrzuteilungsoption von bis zu gut 2,5 Mio. weiteren neuen Namenaktien eingeräumt. Das Geld soll zur Reduktion des Schuldenbergs und für weiteres Wachstum eingesetzt werden.

Streubesitz von rund 60%

Insgesamt ergibt sich ein Streubesitz von rund 60 Prozent, wenn man die Umwandlung der CMA-CGM-Papiere, aber nicht die Mehrzuteilungsoption berücksichtigt. CMA-CGM wird künftig einen Anteil von einem Viertel an Ceva halten. Die drei weiteren, bisherigen Hauptaktionäre (Capital Research and Management Company, Franklin Advisers und Apollo Global Management LLC) werden zusammen 15% besitzen, das Management 0,1%.

Die Beteiligung von CMA-CGM unterliegt einer Sperrfirst von einem Jahr nach Börsengang. Diese hat sich zudem verpflichtet, die Beteiligung während sechs Monaten nicht zu erhöhen.

Ceva Logistics (CEVA 25.265 -8.13%) ist an 1’000 Standorten in 160 Ländern vertreten und beschäftigt 42’000 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 erwirtschaftete das Schifffahrts- und Logistikunternehmen einen Umsatz von 7 Mrd. $.

Der Börsengang von Ceva ist bereits der vierte in diesem Jahr. Zuvor waren alleine im März das Medtech-Unternehmen Medartis (MED 68.4 -0.87%), der Sensorenhersteller Sensirion (SENS 42.5 -0.7%) und das Soziale Netzwerk für Reiche, Asmallworld (ASWN 12.9 -19.63%), an die Schweizer Börse gegangen.