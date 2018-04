Ceva: IPO in finanzieller Bedrängnis

Am 4. Mai will Ceva Logistics an die Börse gehen. Das besondere Merkmal daran: Der Logistikkonzern trägt eine hohe Schuldenlast. Er reiht sich damit zu jenen Fällen, in denen ein IPO (Initial Public Offering) helfen soll, aus einer finanziellen Bedrängnis zu finden.

Im Fall Landis+Gyr (Landis+Gyr 75.15 1.55%) war es der Besitzer, der von Finanzsorgen geplagt war und Geld brauchte. Der japanische Toshiba-Konzern brachte deshalb den Zuger Elektrotechnikspezialisten im Juli 2017 hastig und nicht in Hochform an die Börse. Gemessen am Ausgabepreis notieren Landis+Gyr heute etwas tiefer.

Verschuldung grobfahrlässig

Finanziell tief in der Bredouille steckt die chinesische HNA. Sie versuchte deshalb, den Airline-Caterer Gategroup im März an die Börse zu bringen, wobei sie einen Drittel daran behalten wollte. Das Vorhaben scheiterte, weil institutionelle Investoren nicht mit einem unsicheren Aktionär wie HNA im selben Boot sitzen wollten. Darauf sagten die Chinesen auch den Börsengang des Flugzeug- und Flughafendienstleisters Swissport ab.

Läuft auch das IPO (Initial Public Offering) von Ceva Gefahr, abgesagt zu werden? Der Logistikkonzern ist von seinen Besitzern, diversen Finanzinvestoren um Apollo, finanziell ausgesaugt worden. Seine Nettoschulden betragen zurzeit mehr als das 7-Fache des Ebitda, was auf Dauer nicht tragbar ist.

Marc Possa, Manager des Nebenwertefonds SaraSelect, hält es für «grobfahrlässig», dass Ceva mit einer solch hohen Schuldenlast unterwegs ist. Er befürchtet auch, dass die Unternehmenskultur dadurch Schaden genommen hat. «Finanz und Wirtschaft» hat weitere potenzielle Investoren zu Ceva befragt. Ein Fondsmanager, der anonym bleiben will, resümierte, es sei «ein schwieriger Fall». In den hohen Schulden des Unternehmens sieht er ein Problem. Die Zinszahlungen sind der Grund, weshalb Ceva in den letzten Jahren Verluste in dreistelliger Millionenhöhe schrieb. Fundamental gebe es keinen Grund, im Logistikgeschäft Geld zu verlieren, meint der Fondsmanager.

Er betont, dass Schweizer Institutionelle nicht gerne in hoch verschuldete Unternehmen investieren. Mit den Mitteln aus dem IPO und der Geldzufuhr durch die Reederei CMA-CGM, die als neue Ankeraktionärin vorgesehen ist, will Ceva die Verschuldung reduzieren. Doch selbst danach betragen die Nettoschulden bis das 3-Fache des Ebitda, womit die Lage weiter nicht komfortabel ist. Der Fondsmanager weist darauf hin, dass Kühne + Nagel (KNIN 154.55 0.72%) und Panalpina (PWTN 126.7 1.04%) als Schweizer Konkurrenten von Ceva beide solide Bilanzen respektive netto liquide Mittel aufweisen.

Thomas Della Casa, Leiter Vermögensverwaltung der Neuen Helvetischen Bank, kann unterschreiben, dass Schweizer Investoren eine Abneigung gegen schuldenbefrachtete Unternehmen haben. Zwar habe Ceva kein schlechtes Geschäftsmodell. Della Casa schaut aber in seinen Analysen immer zuerst die Bilanz an, und die von Ceva sei «alles andere als attraktiv». Della Casa spricht in solchen Fällen von «einem Fripo, einem Financial Restructuring IPO»: Die mit dem Börsengang eingesammelten Mittel dienen nicht der Wachstumsfinanzierung, sondern werden benötigt, um dem Unternehmen ein Weiterleben zu ermöglichen.

Die Ansichten divergieren

Melanie Merlo, Co-Portfolio-Managerin des Swiss Select Equity Fund von EFG (EFGN 8.04 2.42%), ist sich bewusst, dass es unterschiedliche Ansichten zu Ceva gibt und das IPO wohl nicht zu jenen zählt, bei denen alle Anleger mitmachen wollen. Sie selbst hat in den Gesprächen mit dem Management einen positiven Eindruck gewonnen. In CEO Xavier Urbain, der seit zwanzig Jahren im Logistikgeschäft tätig ist, sieht Merlo einen wichtigen Treiber dafür, dass die Restrukturierung von Ceva, die noch zwei Jahre beanspruchen soll, erfolgreich durchgeführt werden und die langfristige Strategie greifen kann. Sie hält die Bewertung von Ceva, die sich aus den IPO-Konditionen ergibt, für «attraktiv».

Fazit: Ob der Börsengang von Ceva gelingt, ist nicht sicher. Das Investmenthaus Apollo hatte bereits zuvor versucht, das Logistikunternehmen an die US-Tech-Börse Nasdaq zu bringen oder es weiterzuverkaufen – vergeblich. Im Prinzip sind die Investoren mit dem IPO aufgerufen, die Rechnung für die Finanzinvestoren zu begleichen resp. deren schlechte Leistung als Ceva-Eigner auszubügeln helfen.