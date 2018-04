Logistiker Ceva setzt Börsenpläne bald um

Nun ist es definitiv: Ceva Logistics will im zweiten Quartal an die Schweizer Börse gehen. Das geplante IPO (Initial Public Offering) soll aus einem reinen Primärangebot im Umfang von 1,3 Mrd. Fr. bestehen.

Damit wird Ceva das bisher grösste von sechs IPO an der SIX in diesem Jahr. Federführende Emissionsbanken sind Credit Suisse (CSGN 15.7 0.19%) und Morgan Stanley (MS 54.13 2.06%). Stimmen die Marktbedingungen, könnte die Publikumsöffnung von Ceva in der ersten Maiwoche durchgeführt werden.

Mit dem Erlös sollen die hohen Nettoschulden etwa zwei Drittel gesenkt werden. Ende 2017 wies der auf Kontraktlogistik und Frachtmanagement spezialisierte Konzern Nettoschulden von 2,1 Mrd. $ in der Bilanz aus.

Konkret will das Unternehmen mit Sitz in Baar die Nettoverschuldung unter das Dreifache des operativen Gewinns (Ebitda) reduzieren. Derzeit beträgt sie mehr als das Siebenfache.

Ambitionierte Mittelfristziele

«Der geplante Börsengang und der Schuldenabbau werden uns ermöglichen, das nächste Kapitel in der Entwicklung des Unternehmens aufzuschlagen», wird Xavier Urbain, seit Anfang 2014 CEO, in der Mitteilung zitiert.

Weiter kündigt er an: «Ceva wird in der Lage sein, das organische Wachstum zu beschleunigen und an der Marktkonsolidierung zu partizipieren. Wir setzen Pläne um, unsere Profitabilität weiter deutlich zu verbessern, und sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, attraktive Renditen für die Aktionäre zu erwirtschaften.»

Mittelfristig strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mindestens 4% an. Dank der gestärkten Bilanz sieht es sich in der Lage, aktiv an der Konsolidierung der Branche teilzunehmen. In einer ersten Phase dürften Übernahmen aber noch nicht im Vordergrund stehen.

Die Ebitda-Marge soll mindestens 80 Basispunkte respektive 0,8 Prozentpunkte gesteigert werden. Für 2017 wies Ceva eine Marge von 3,3% aus. Zum Vergleich: Kühne + Nagel (KNIN 150.85 0.67%) kam auf 6,2%.

Zudem werden die Finanzkosten von Ceva nach der Schuldentilgung deutlich sinken. Im vergangenen Jahr verschlangen die Zinszahlungen an die Gläubiger 238 Mio. $.

Unternehmenszahlen Ceva in Mio. $ 2015 2016 2017 Umsatz 6959 6646 6994 - Veränderung in % -11,5 -4,5 +5,2 Rohertrag (Bruttogewinn) 3503 3445 3468 - Veränderung in % -10,5 - 1,6 +0,7 Betriebsgewinn Ebitda 233 212 230 - in % des Umsatzes 3,3 3,2 3,3 adj. Ebitda 1) 272 254 280 - Veränderung in % +12,4 -6,6 +10,2 Finanzergebnis -267 -195 -246 Gewinn -195 -159 -197 Freier Cashflow -43 -113 -93 Bilanz per 31.12. Bilanzsumme 3372 3340 3547 Nettoliquidität -1867 -1954 -2089 Goodwill 1310 1266 1346 Eigenkapital -328 -541 -677 -in% der Bilanzsumme -10 -16 -19 1) inkl. 50 Mio. $ Anteil aus Joint Venture Anji-Ceva (China)

Von Baar aus geführt

Ceva wurde 2007 durch die Zusammenführung des Kontraktlogistikgeschäfts von TNT Logistics und des Frachtmanagements von Eagle Global Logistics gegründet. Die neu gegründete Holdinggesellschaft Ceva Logistics hat ihren Sitz in Baar im Kanton Zug, wo auch die Mehrheit der Geschäftsleitung angesiedelt ist.

Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von annähernd 7 Mrd. $ (+5,2%). Im Geschäft der Kontraktlogistik (Lager- und Distributionsdienste für Grosskunden) ist Ceva weltweit die Nummer fünf, im Frachtmanagement (Luft- und Seefracht, Strasse, Zolldienste) die Nummer zehn.

Unter dem Vorsitz des designierten Präsidenten Rolf Watter soll ein neuer unabhängiger Verwaltungsrat mit neuen und bestehenden Mitgliedern gewählt werden. Watter ist Partner der Schweizer Anwaltskanzlei Bär & Karrer sowie Verwaltungsratspräsident der PostFinance und Mitglied des Verwaltungsrats von Aryzta (ARYN 21.8 -0.09%).

Dividendenfähig

Die drei derzeit grössten Aktionäre von Ceva mit einem Kapitalanteil von 73% bleiben nach dem IPO im Unternehmen investiert und haben einer Sperrfrist (Lock-up) von 180 Tagen zugestimmt. Bei den Hauptaktionären handelt es sich um Investmentfonds, die von mit Capital Research and Management Company, Franklin Advisors, Inc. und Apollo Global Management LLC verbundenen Unternehmen verwaltet werden.

Das Unternehmen geht davon aus, für 2018 eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten, unter Vorbehalt der vom neuen Verwaltungsrat festzulegenden Dividendenpolitik. Am Anfang dürfte die Ausschüttung relativ bescheiden ausfallen, besonders im Vergleich mit Kühne + Nagel (Rendite 3,8%).