CFO Helvetia: «Anleger bestehen auf Dividende»

Die Helvetia-Gruppe hat Anfang dieses Jahres für den Kauf des 70%-Mehrheitspakets an der spanischen Versicherung Caser 0,8 Mrd. € ­geboten. Zur Finanzierung sollen neue nachrangige Anleihen platziert und das Kapital soll bis 15% erhöht werden. Finanzchef Paul Norton will trotz des Kapital­bedarfs an der Dividendenzahlung für 2019 festhalten.

Herr Norton, wieso wählen Sie nicht den einfacheren Weg und streichen anstelle einer Kapitalerhöhung die Dividende 2019?

Zunächst haben wir Überbrückungs­finanzierung organisiert und so verschiedene Möglichkeiten, die Akquisition zu ­finanzieren. Grössere Investoren und Finanzanalysten sagten uns, ein Dividendenverzicht würde als sehr ungünstiges Signal interpretiert. Unsere Aktien seien in den Portefeuilles vieler Dividendenfonds und von Pensionskassen und Privatanlegern, die unsere Ausschüttung fix in ihre Finanzplanung eingerechnet hätten. Für sie wäre ein Ausfall dieser Zahlung ein ­schwerer Schlag. Unser Verwaltungsrat hält an der traktandierten Dividende 2019 von 5 Fr. fest, weil das Unternehmen äusserst solide kapitalisiert ist.