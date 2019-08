CFT erhöht den Gewinn

Die Compagnie Financière Tradition (CFT) erhöhte per Mitte 2019 den bereinigten Umsatz 3,5% auf 520,5 Mio. Fr. Rund 40% des Umsatzes entfallen auf Währungs- und Zinsgeschäfte, ein weiteres Drittel auf Wertpapier- und Derivatgeschäfte. Das Geschäft des Interdealer-Brokers profitierte mitunter auch von den Rekrutierungsbemühungen bei spezialisierten Brokern zwecks Verstärkung der Präsenz des Konzerns in einigen Regionen und Anlageklassen. So wuchsen die Einnahmen im Devisenhandel für Kleinanleger in Japan 11,3% auf 19,5 Mio. Fr. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Sonderpositionen betrug 57,4 Mio. Fr., nach 57 Mio. Fr. im Vorjahr (+0,7% zu aktuellen Wechselkursen). Die Bilanzsumme beläuft sich auf 1,8 Mrd. Fr. und hat sich binnen eines halben Jahres um rund 50% vergrössert. Dies ist vorwiegend der Position «Kunden- und andere Forderungen» zuzuschreiben. Die Aktien notieren in etwa auf dem Stand zu Jahresbeginn. Für Anleger sind sie derzeit allenfalls angesichts der Dividendenrendite von rund 5% interessant.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.