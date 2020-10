CFT erleidet Umsatzeinbruch

(AWP) Die Aktien des Finanzbrokers Compagnie Financière Tradition (CFT (CFT 110.5 -2.64%)) sind am Freitagmorgen für eine halbe Stunde vom Handel an der Schweizer Börse SIX ausgesetzt worden. Wie das Unternehmen auf Anfrage von AWP mitteilte, erfolgte der Schritt aufgrund einer technischen Panne beim Versand der Zahlen zum dritten Quartal. Mittlerweile verlieren die Titel in einem freundlichen Markt 2,2% auf 111 Fr.

Der Versand sei zu spät erfolgt, weswegen auch der Handel erst mit Verzögerung aufgenommen werden konnte. Der Finanzbroker hatte in seiner Mitteilung zum dritten Quartal 2020 einen Umsatzeinbruch veröffentlicht. So ging der Umsatz in der Periode von Juli bis September gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 19,5% auf 185,7 Mio. Fr. zurück, wie das Westschweizer Unternehmen am Freitag mitteilte.

Zu konstanten Wechselkursen lag das Minus bei 14,4%. Auf adjustierter Basis, das heisst mit einer proportionalen Konsolidierungs-Methode bei Joint Ventures, erreichte der Umsatz 202,4 Mio. Fr. (VJ 253,9 Mio.), was einem Rückgang zu konstanten Wechselkursen um 15,2% entspricht.

Die Schrumpfungsraten für das Interdealer Broker-Geschäft (IDB) werden dabei mit 15,0% angegeben, während das Devisenhandels-Geschäft für Retail-Investoren in Japan (Non-IDB) um 20,5% schrumpfte.

Intermediär für Finanzinstitute

Für die ersten neun Monate des Jahres weist CFT einen leicht tieferen konsolidierten Umsatz von 698,5 Millionen Franken aus nach 705,1 Mio. in der Vorjahresperiode. Auf konstanter Wechselkursbasis wurde dagegen ein Plus von 4,2% erzielt. Auf adjustierter Basis verlor CFT in diesem Zeitraum 1,8 Prozent an Umsatz auf noch 760,4 Mio. Fr. (währungsbereinigt +3,2%).

CFT agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten. Die Lausanner Gesellschaft ist in 29 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 2’300 Personen.

