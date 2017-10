CFT steigert den Umsatz

(AWP) Die Westschweizer Compagnie Financière Tradition (CFT (CFT 96.15 -0.88%)) hat im dritten Quartal 2017 einen konsolidierten Umsatz von 189,4 Mio. Fr. nach 187,5 Mio. im Vorjahr erwirtschaftet. In Lokalwährungen beläuft sich das Plus auf 2,5%, wie der Finanz-Broker am Freitag mitteilte.

Rechnet man die Joint Venture-Unternehmen im Rahmen einer Teilkonsolidierung dazu, dann liegt der Umsatz bei 208 Mio. Fr. nach 202,5 Mio. In dieser Betrachtung ergibt sich in Lokalwährungen ein Plus von 4,2%. Dabei erhöhten sich die Einnahmen mit professionellen Intermediär-Dienstleistungen (IDB) um 5,3%, während jene im Bereich Non-IDB (Forex Trading für japanische Retail-Kunden) um 20,4% gesunken sind.

Für die ersten neun Monate des Jahres weist CFT derweil einen Umsatz von 600,8 Mio. Fr. (612,7 Mio.) aus, ein Minus von 1,9%. Um Währungseffekte bereinigt, wäre der Umsatz leicht um 0,3% angestiegen.

Inklusive der Joint Ventures ging der Umsatz in den Monaten Januar bis September auf 653,7 Mio. Fr. von zuvor 662,5 Mio. In Franken beträgt das Minus 1,3%, in Lokalwährungen ergibt sich hingegen ein Anstieg um 1,0%. Dabei nahm der Umsatz im IDB-Geschäft währungsbereinigt um 2,2% zu, während er im Non-IDB-Geschäft um 25% zurückgegangen ist.

Gewinnzahlen gibt die Lausanner Gesellschaft nur zum Halb- bzw. Gesamtjahr bekannt.

