CFT will weiter wachsen

(AWP) Der Westschweizer Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT (CFT 106.5 0%)) hat im ersten Halbjahr 2018 nicht nur den Umsatz gesteigert, sondern auch mehr verdient. Im Verlauf des Jahres visiert CFT weiteres Wachstum an, wenn möglich auch über Zukäufe.

In den ersten sechs Monaten stieg der Reingewinn nach Abzug der Minderheiten um 16% auf 31,8 Mio. Fr., wie CFT am Freitag mitteilte. Dabei lagen die Finanzkosten etwas tiefer bei 2,3 Mio. (VJ 4,7 Mio.). Der operative Gewinn sprang um 12% auf 41,5 Mio. in die Höhe.

Zweistelliges Wachstum

Bereits bekannt war der Umsatz. Dieser erhöhte sich um 12% auf 459,8 Mio. Fr. Zu konstanten Wechselkursen entspricht dies einem Anstieg um 10%, wie die Lausanner bereits Ende Juli erklärten. Die Gruppe habe im Verlauf des ersten Semesters an Fahrt aufgenommen und weiter neue Broker angeheuert.

Einschliesslich des Einbezugs von Joint Ventures stieg der Umsatz auf 502,7 Mio. Fr. nach 445,7 Mio. – zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich da ein Wachstum von gut 11%. Der bereinigte Umsatz aus dem Interdealer-Brokergeschäft (IDB) nahm zu kWk um 11% zu, während das weitaus kleinere Devisenhandelsgeschäft für Privatanleger in Japan von Gaitame.com (Non-IDB) um 21% zulegte.

In der Bilanz setze man weiterhin auf Solidität und auf eine starke Eigenkapitalposition, so CFT weiter. Das konsolidierte Eigenkapital wird mit 395,2 Mio. Fr. nach 398,4 Mio. Ende 2017 ausgewiesen. Die Cash-Position beläuft sich inklusive Finanzanlagen und abzüglich der Schulden per Ende Juni auf 125,0 Mio. nach zuvor 137,9 Mio.

Wachstumschancen nutzen

Im Ausblick für 2018 bleibt CFT wie schon im März anlässlich der Zahlenpublikation zum Jahr 2017 eher vage. CFT will weiterhin organisch, als auch über Zukäufe wachsen. Man werde nach Wachstumschancen Ausschau halten, so die Mitteilung weiter.

Die komplette Historie zu CFT finden Sie hier. »