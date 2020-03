CFT zahlt Sonderdividende

Das Geschäft von Compagnie Financière Tradition (CFT) brummt. Die aktuell hohe Volatilität an den Märkten spielt dem Interdealer Broker, der in seinem Metier weltweit den drittgrössten Ertrag erzielt, in die Hände. CFT vermittelt als Intermediär zwischen Finanzinstituten und professionellen Anlegern Finanzprodukte. Weil sie keinen Eigenhandel betreibt, ist sie gegen Marktschwankungen gefeit. Auch 2019 zahlte sich die neutrale Positionierung aus. Der Finanzdienstleister hat den Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Nun will er seine Position über alle Regionen weiter stärken und wo sinnvoll auch über Akquisitionen wachsen. Ihre Aktionäre belohnt CFT mit einer kleinen Sonderausschüttung als Ergänzung zur gegenüber dem Vorjahr stabil hohen Dividende. Die Aktien sind für Anleger – trotz geringem Streubesitz – wegen des vergleichsweise krisenresistenten Geschäftsmodells und der hohen Dividendenrendite von 5% interessant.

