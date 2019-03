Startschuss für Papieri-Areal in Cham

Das Industrieareal in Cham ist inzwischen nahezu leergeräumt. Noch in diesem Jahr wird mit dem Rückbau diverser Bauten begonnen. Erhalten bleiben das denkmalgeschützte Kesselhaus und die Industriehalle, in der bis 2017 Papier hergestellt wurde.

Verteilt auf fünf Etappen über fünfzehn Jahre will Cham Group insgesamt rund 700 Mio. Fr. investieren. «Für das erste Gebäude der ersten Etappe haben wir vorletzte Woche das Baugesuch eingereicht», sagt CEO Andreas Friedrich vor Analysten und Medienvertretern in Cham. Weitere Gesuche sollen in der zweiten Jahrehälfte folgen.