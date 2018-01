Cham Paper: Aktionäre genehmigen Verkauf des Papiergeschäfts

(AWP) Die Aktionäre der Cham Paper (CPGN 443 -0.89%) Group haben am Montag an der ausserordentlich durchgeführten Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats Folge geleistet. Dabei hätten sie «mit grosser Mehrheit» die traktandierte Statutenanpassungen im Zusammenhang mit der am 5. Dezember 2017 kommunizierten Veräusserung des Geschäftsbereichs Papier an die südafrikanische Sappi Gruppe zugestimmt, teilte die Gruppe mit.

Unter anderem genehmigten die Aktionäre die Namensänderung zu Cham Group AG und beschlossen eine Änderung des Gesellschaftszwecks. Die ordentliche Generalversammlung wird die Gruppe am 2. Mai 2018 durchführen.

Anfang Dezember 2017 hatte die Cham Paper Group angekündigt, dass sie ihr Spezialpapiergeschäft an die südafrikanische Sappi Gruppe verkauft und zur reinen Immobiliengesellschaft wird. Der Vollzug (Closing) des Verkaufs werde per Ende Februar 2018 erwartet, so die Mitteilung.

