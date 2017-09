Chance zur Sanierung der Altersvorsorge

Der Souverän hat erkannt, dass die notleidende Altersvorsorge nicht über einen Leistungsausbau saniert werden kann. Zum zweiten Mal hat er ein Ausbaubegehren abgelehnt.

Vor genau einem Jahr versenkte das Volk mit einem Mehr von 60% die gewerkschaftliche Volksinitiative «AHVplus», die einen noch massiveren Ausbau der Renten verlangte. Der Leistungsausbau in der Altersvorsorge ist damit vom Tisch.

Es ist bedenklich, dass nicht alle Protagonisten in der Politik nach dem doch deutlichen Volksverdikt bereit sind, dies zur Kenntnis zu nehmen. Vor allem die Linke ist gefordert, von ihrem Dogma, wonach eine Revision der AHV stets mit einem Leistungsausbau verbunden sein muss, abzurücken. Davon war in ersten Reaktionen nichts zu spüren.

Gesunder Abwehrreflex

Das Resultat ist aber auch als Absage an Bundesrat Alain Bersets Versuche zu sehen, das Volk unter Druck zu setzen. Er stellte die Vorlage zur Altersvorsorge 2020 mehrmals als «alternativlos» dar und versuchte, die jungen Generationen mit falschen Aussagen einzuschüchtern. Das Stimmvolk reagiert auf derartige Bevormundungsversuche mit einem gesunden Abwehrreflex – das ist gut so.

Die Vorlage hatte ein weiteres Manko: Sie war einseitig auf Mehreinnahmen ausgerichtet. Die Mehrwertsteuer wie auch die Lohnprozente wären deutlich erhöht worden. Leistungsseitig fiel einzig die längst überfällige Angleichung des Rentenalters der Frauen an das der Männer ins Gewicht.

Durch die Verankerung der pauschalen Rentenerhöhung für Neurentner wäre dieser Effekt in kurzer Zeit überkompensiert worden. Die Opfersymmetrie war nicht gewährleistet – ein breit abgestützter Kompromiss sieht anders aus.

Die Altersvorsorge muss dringend saniert werden, eine Neuauflage ist sofort an die Hand zu nehmen. Schon heute zeichnet sich ab, dass dies nicht mehr mit einer grossen, sondern mit zwei Einzelvorlagen erreicht werden soll.

Die Anpassungen in der AHV und in der beruflichen Vorsorge (BVG) würden damit getrennt behandelt. Dafür sprechen zwei Argumente: Eine Verkoppelung der ersten mit der zweiten Säule wird so erheblich erschwert, und die Trennung verhindert die Kumulierung von Nein-Stimmen, im Gegensatz zu einem grossen Paket.

Thema Rentenalter muss hinzukommen

In erster Priorität ist die AHV zu sanieren; die Lage ist hier ernster als im BVG. Die in der Kampagne weitgehend unbestrittenen Punkte müssen im Zentrum stehen: die Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre sowie eine moderate Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV. Die pauschale Rentenerhöhung ist ersatzlos zu streichen.

Neu hinzukommen muss das Thema Rentenalter. Es muss in der einen oder anderen Form der stetig steigenden Lebenserwartung folgen – wie dies in den meisten umliegenden Ländern auch der Fall ist. Die Rede ist jedoch nicht, wie das die Linke stets zu suggerieren pflegt, von einer sprungartigen Erhöhung des Rentenalters auf 66 oder 67 Jahre.

Um dies umzusetzen, steht die Einführung eines Interventionsmechanismus im Vordergrund, der die Verschuldung der AHV verhindert. Ein solcher Mechanismus war in der ersten bundesrätlichen Fassung der nun abgelehnten Vorlage vorgesehen. Innenminister Alain Berset hatte erst nachträglich die Front gewechselt.

Ein derartiger Mechanismus definiert Grenzwerte, etwa den minimalen Deckungsgrad einer Jahresausgabe durch den AHV-Fonds. Wird der Wert unterschritten, muss die Politik handeln.

Greifen die Massnahmen nicht, wird das Rentenalter automatisch angehoben. Dabei geht es nicht um Jahresschritte, sondern um gestaffelte Erhöhungen um jeweils einen oder zwei Monate über eine längere Zeit hinweg.

Damit kann sichergestellt werden, dass die AHV nicht in die Schuldenwirtschaft abgleitet. Zudem kann so der Alterung der Bevölkerung gebührend Rechnung getragen werden.

Noch in der parlamentarischen Debatte vertraten die bürgerlichen Parteien die Einführung eines Interventionsmechanismus. Sie konnten sich allerdings gegen die von SP und CVP getragene Mitte-links-Koalition nicht durchsetzen.

Nach der Verabschiedung der Vorlage durch das Parlament wurde von verschiedener Seite gelobt, in der nächsten Revision sei das Problem des Rentenalters anzugehen.

Davon will nun niemand mehr etwas wissen. Selbst die Parteipräsidenten von FDP und SVP erledigten das Thema nach der Abstimmung kurzerhand mit dem Hinweis, ein derartiger Mechanismus sei nicht mehrheitsfähig.

Mutlose Parteien

Der Mut, dieses Thema anzupacken, fehlt selbst auf bürgerlicher Seite. Dabei ist es die Pflicht der Politik, richtigen, aber umstrittenen Massnahmen durch offensive Information zum Durchbruch zu verhelfen. Die Absage der Bürgerlichen kann auch als politische Bankrotterklärung interpretiert werden.

Im BVG muss der Umwandlungssatz mindestens auf die vorgesehen 6% gesenkt werden. Genau genommen müsste der korrekte Satz wohl noch fast einen Prozentpunkt niedriger liegen.

Der Knackpunkt besteht darin, wie eine Kompensation der durch den geringeren Umwandlungssatz hervorgerufenen Renteneinbussen innerhalb des Systems bewerkstelligt werden kann.

Dabei gilt es explizit darauf Rücksicht zu nehmen, dass nur eine Minderheit der Versicherten lediglich im Obligatorium versichert ist, die Einbussen also vor allem da anfallen. Modelle, wie dem zu begegnen ist, liegen vor.

Rentenalter erhöhen

Es lässt sich gar nicht oft genug wiederholen: Eine nachhaltige und dauerhafte Sanierung der Altersvorsorge kann nur gelingen, wenn das Rentenalter langsam der steigenden Lebenserwartung angepasst wird.

Eine Gesellschaft, in der die Menschen immer länger leben, kommt zur Sicherung der Altersvorsorge nicht darum herum, das Rentenalter entsprechend anzuheben. Klar ist auch, dass eine Sanierung der Altersvorsorge nicht zum Nulltarif zu haben ist.

Das Nein zur Altersvorsorge 2020 eröffnet grundsätzlich die Chance zu einer nachhaltigen Sanierung der entsprechenden Sozialwerke. Ausbaupläne sind vom Tisch, und Modelle für einen vernünftigen Interventionsmechanismus inklusive langsamer Erhöhung der Rentenalters liegen vor. Es braucht keine entsprechenden Studien mehr, sie sind schon gemacht.

Allerdings lassen die Reaktionen auf das Abstimmungsergebnis wenig Gutes erahnen: Die Linke will davon nach wie vor nichts wissen, und den Bürgerlichen fehlt der Mut dazu immer noch.

Die Realität wird diesen Schritt eher früher als später erzwingen. Je länger er hinausgezögert wird, desto teurer kommt er alle zu stehen. Dem Problem des Rentenalters aus dem Weg zu gehen, ist keine weise Politik.