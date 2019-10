Chaos statt «Super Saturday»

Für einmal setzte Boris Johnson auf Kuschelkurs statt Konfrontation – und erlitt abermals eine Abfuhr. Der britische Premierminister setzte am Super-Samstag, wie der aussergewöhnliche Sitzungstag des britischen Parlaments genannt wurde, auf sanfte Töne. Er wolle das Land einen, die beiden Hälften wieder zusammenbringen, sagte Johnson in seiner Rede.

Auch diese Variation endete im zerstrittenen britischen Unterhaus nicht in Harmonie. Johnson erlitt einmal mehr eine Abfuhr mit seinem Vorhaben. Ein früherer Weggefährte von Johnson, der kürzlich vom Premierminister aus Mangel an Linientreue aus der Partei spediert wurde, stellte einen entscheidenden Antrag zur Verhinderung eines harten Brexit Ende Oktober.

Dass ausgerechnet ein Ex-Parteikollege Boris Johnson zum Verhängnis wurde, hat er sich selber zuzuschreiben. In seinen bislang 88 Tagen als Premierminister hat es Johnson verpasst, Allianzen zu schmieden, die ihm trotz Minderheitssregierung zu Abstimmungserfolgen im Parlament verhelfen können. Stattdessen hat er in der eigenen Partei Abweichlern die Mitgliedschaft entzogen, düpiert hat er auch den Koalitionspartner aus Nordirland, die demokratische Unionistenpartei DUP.

Diese wehrt sich vehement gegen eine Zollgrenze in der Irischen See, die zumindest partiell Nordirland vom übrigen Grossbritannien abtrennt. Die DUP sieht darin eine Schwächung der territorialen Einheit des Vereinigten Königreichs.

Gleichzeitig setzt Johnson seinen zuweilen seltsam anmutenden politischen Seiltanz fort. Nachdem er lange Zeit lauthals betont hatte, er würde lieber im Grab liegen als die Europäische Union um eine Verlängerung anzufragen, schickte er das Gesuch kurz vor Mitternacht nach Brüssel. Andernfalls hätte ihm ein Gerichtsverfahren gedroht. Von Gesetzes wegen war Johnson dazu verpflichtet, die Anfrage zu stellen.

Gleichzeitig versucht Johnson, sich alle Optionen offen zu halten. Prophylaktisch hat er bereits betont, nicht er habe die Verlängerung anstreben wollen, sondern das Parlament. Deshalb hat er neben dem offiziellen Schreiben einen zusätzlichen Brief nach Brüssel entsandt, in welchem er ausführte, dass das Gesuch nach Verlängerung nicht seinem Willen entspräche.

Für die kommenden Tage sind in Westminster wieder chaotischere Tage zu erwarten. Es herrscht derzeit kein wirklicher Plan, wie der weitere Ablauf in der endlosen Brexit-Saga sein wird. Möglicherweise wird am Montag die Abstimmung über den Brexit-Deal nachgeholt, vielleicht auch am Dienstag oder noch später. So genau weiss das niemand in Brexitannien.

Für Erleichterung dürften die jüngsten Ereignisse hingegen an den Finanzmärkten sorgen. Die grösste Gefahr, ein No-Deal-Brexit in elf Tagen, ist praktisch unwahrscheinlich geworden. Auch wenn jedwede Verlängerung für ein Andauern der Unsicherheit sorgen wird, werden die Märkte angesichts der Hoffnung auf eine weiche Brexit-Variante am Montag wohl entspannt reagieren.