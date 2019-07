Es ist unumstritten: Mit der Wahl von Boris Johnson zum Premierminister des Vereinigten Königreichs ist die Gefahr eines chaotischen Brexit gestiegen. In seiner Wahlkampagne betonte Johnson immer wieder, dass das Land am 31. Oktober die Europäische Union verlassen werde, was auch immer bis dann geschehe.

Fast zeitgleich hat das unabhängige Forschungsinstitut National Institute of Economic and Social Research (NIESR) eine Simulation durchgespielt, wie sich ein solcher No Deal Brexit langfristig auf die Handelspartner Grossbritanniens auswirken würde. Die Skalierung zeigt die prozentuale Veränderung eines Kriterienkorbs zum Status quo an. Diese Kriterien umfassen neben dem Handelsvolumen und den Währungskursen auch die ökonomischen Auswirkungen der Migration.

Klarer Sieger eines harten Brexit sind demnach die Vereinigten Staaten. Als einziger wichtiger Handelspartner erfahren die USA eine positive Veränderung. Dies mag einer der Gründe sein, weshalb sich US-Präsident Donald Trump stets für den Brexit und den neu gewählten Premier Johnson starkgemacht hatte.

Auf der anderen Seite wird – wenig überraschend – Irland am härtesten getroffen, zumindest kurzfristig. Überraschenderweise leiden die Niederlande längerfristig am stärksten. Derweil kommt Deutschland, trotz der engen Verbindung durch die Automobilindustrie, in den kommenden zehn Jahren mit einem verhältnismässig geringen Rückschlag weg.

Noch ist es allerdings ein weiter Weg zu einem harten Brexit. Selbst wenn Premier Johnson diese Variante präferiert, hat das Parlament jüngst wiederholt klar zum Ausdruck gebracht, dass es sich einem solchen Unterfangen vehement entgegenstellen würde.

(Grafik: NIESR)