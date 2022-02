Chartanalyse Dax, Dow, SMI – Erste Verkaufssignale

Der Markt ist kurzfristig zwar überverkauft, was den Spielraum nach unten begrenzt — solange die Börsen nicht in einen Panikmodus verfallen. Doch die Auswirkungen der sich zuspitzenden Lage in der Ukraine hinterlassen Spuren im Kursverlauf, die nach einer Pause die Gefahr von Anschlussverkäufen steigern.

Der Dax hat erstmals seit fast einem Jahr keine Käufer mehr an der Stabilisierungszone bei 14’800 / 15’000 mehr gefunden. Dies ist ein Schwächezeichen, das auf der übergeordneten Zeitebene weitere Verluste in Richtung der nächstfolgenden horizontalen Wendezone bei 13’500 wahrscheinlicher werden lässt.