Chartanalyse Dax, Dow, SMI – Gerüchte verkaufen, Fakten und Kanonendonner kaufen

Das an den US-Börsen viel gehörte Sprichwort «buy the rumor, sell the news» lässt sich auch auf die aktuelle Situation in der Ukraine anwenden. Während die Erwartung eines Kriegs sich stark negativ auf die Märkte auswirkte, könnte schon bald ein gegenteiliger Effekt einsetzen.

Die Erfahrung mit dem russischen Einmarsch auf der Krim zeigen, was zuvor schon bei Invasionen der USA im Irak, Afghanistan und sogar Vietnam zu beobachten war: Im Vorfeld der Truppenbewegungen ging es an den Märkten abwärts, denn dort werden Erwartungen an die Zukunft gehandelt. Sobald das befürchtete Ereignis dann eintrat, war es aber bereits eingepreist und die Börsen erholten sich wieder. So makaber das klingt – aber es ist ein Fakt, den Anleger nicht ignorieren sollten. «Kaufen, wenn die Kanonen donnern», heißt nicht umsonst eine weitere Binsenweisheit, die das treffend formuliert.