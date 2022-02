Chartanalyse Dax, Dow, SMI – Zeitenwandel oder Rückkehr zum Status davor?

Der Aktienmarkt scheint den Kriegsausbruch in der Ukraine eingepreist zu haben. Das hohe Restrisiko einer Eskalation über den derzeitigen Erwartungshorizont hinaus mahnt Anleger dennoch zur Vorsicht. Auch der Basistrend hat bereits Schaden genommen.

Die seit fast einem Jahr stets stabilisierend auf den Deutschen Aktienindex wirkende Nachfrage um 14’800 Punkten ist Geschichte. Das Areal wurde nach unten durchbrochen und scheint sich nun sogar in eine technische Barriere verwandelt zu haben — ein häufiger zu beobachtender Rollentausch. Zum Glück ist schon um 13’500 / 14’000 ein weiterer, seit mehreren Jahren bestehender Wendebereich erkennbar. Hier steigen die Bodenbildungschancen des Dax erneut deutlich an, was die Gefahr auf der Unterseite überschaubar macht.