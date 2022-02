Chartanalyse Dax, Dow, SMI – Zitterpartie geht weiter

Die Handelswoche beginnt mit feiertagsbedingt geschlossenen US-Börsen ruhig, denn dies wirkt sich erfahrungsgemäß auch reduzierend auf die Schwankungen diesseits des Atlantiks aus. Danach müssen Anleger aber weiterhin bangen, ob die wichtigen technischen Preisschwellen noch standhalten.

Der DAX startet beunruhigend nahe am bewährten unteren Wendepunkt der Vormonate bei 14’800 / 15’000 in die Woche – ein Niveau, dessen Unterschreiten stärkere Anschlussverkäufe nach sich ziehen dürfte. Um diese Gefahr abzuwenden, müsste der Verkaufsdruck im Bereich des Langfrist-Durchschnitts (violett) um 15’500 / 15’750 überwunden werden – das würde auf der übergeordneten Zeitebene ein erstes Entspannungssignal senden. Allerdings ist ein Ausbruch über diese Schwelle zurück in Richtung 16’300 derzeit das leicht unwahrscheinlichere Szenario, die Gefahr eines Einbruchs in Richtung 13’500 / 14’000 schwebt damit weiter über dem Markt.