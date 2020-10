ChemChina will offenbar Netstal verkaufen

(Reuters) Die chinesische ChemChina hat Insidern zufolge den Verkauf der Schweizer Firma Netstal eingeleitet. Die Verhandlungen mit einem Kaufinteressenten für den Spritzgiessmaschinen-Hersteller seien weit fortgeschritten, sagten drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Netstal könnte auf einen Wert von 200 bis 300 Mio. $ kommen, sagte einer der Insider. Mit dem Verkauf sei der Berater EY beauftragt worden.

ChemChina hat seit 2005 eine Reihe von Firmen übernommen, darunter den Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta und den deutschen Maschinenbauer KraussMaffei. Die Zukäufe haben bei dem Staatskonzern zu einer hohen Verschuldung geführt. Eine Massnahme zum Abbau der Schulden ist ein Börsengang von Syngenta, der bis Mitte 2022 über die Bühne gehen soll.

Auch ein Verkauf von Netstal dürfte helfen. Netstal ist Teil der seit 2018 an der Börse in Shanghai notierten ChemChina-Tochter KraussMaffei. Netstal produziert mit rund 400 Mitarbeitern Maschinen, mit denen Medizintechnik-, Getränke- oder Verpackungsfirmen dünnwandige Kunststoffteile fertigen können. Dazu gehören Einweg-Massenartikel wie Pipettenspitzen, die etwa in den Coronavirus-Testkits des Roche-Konzerns Verwendung finden.

KraussMaffei und EY wollten sich nicht äussern.