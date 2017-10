China bremst den Kaufrausch

Der Kauf von Unternehmen durch chinesische Investoren führt weltweit zu Ängsten. Neben dem Abfluss von technologischem Know-how ins Ausland sorgt man sich um die dubiosen Eigentümerstrukturen auf chinesischer Seite – etwa bei der Holding-Gruppe HNA.

Die Schweiz ist im Vergleich zur Grösse des Landes besonders von den Chinakäufen betroffen. Weltweite Spitzenstellung nimmt etwa der Kauf des Agrochemiekonzerns Syngenta für 43 Mrd. $ ein. Der Deal ist der Höhepunkt eines wachsenden Interesses an in der Schweiz ansässigen Unternehmen, besonders an solchen, die im Technologie-, Konsum- und Energiebereich aktiv sind.