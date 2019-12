Trump schickt Börsen mit Tweet auf Abwärtskurs

(AWP/RB) Der Schweizer Börse ist zu Wochenbeginn nach einem starken Start der Schwung im Tagesverlauf abhandengekommen. Nach einem neuerlichen Rekordhoch beim SMI (SMI 10346.96 -1.39%) war es einmal mehr Donald Trump, der die Anleger in Deckung geschickt hat. Der US-Präsident hat Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus zwei südamerikanischen Ländern verhängt. Und einmal mehr hat sich Trump seines liebsten Kanals bedient, um die Anleger zu verschrecken: Twitter (TWTR 30.42 -1.59%).

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019