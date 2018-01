«China führt die Welt im E-Commerce und in digitaler Kommunikation an»

Frau Xin, worin sehen Sie die Hauptgründe für den Erfolg chinesischer Konzerne?

Es gibt mehrere Faktoren. Der Wandel von einer Planwirtschaft zu einem offeneren Markt hat den Unternehmen viel Energie verliehen. Auch unternimmt die chinesische Regierung einiges, um Innovationen zu fördern – etwa durch Steuervergünstigungen im Technologiesektor oder in der Errichtung von Industrieparks.

Katherine Xin Die gebürtige Chinesin, 54-jährig, hat zuvor unter anderem in Lausanne gelehrt.

Gibt es weitere Treiber?

Chinesische Unternehmer scheinen deutlich erfolgsorientierter zu sein – vielleicht gerade, weil sie lange Jahre keine Chance erhielten, sich unternehmerisch zu betätigen. Ausserdem ist die Historie vieler Konzerne relativ kurz. Sie sind deshalb deutlich weniger gehemmt, neue Dinge auszuprobieren. Letztlich spielen auch die Konsumenten eine zentrale Rolle.

Inwiefern?

Ein Beispiel liefert die Telekommunikation. Festnetzanschlüsse gab es in China kaum, vor allem nicht in ruralen Gebieten. Für grosse Bevölkerungsteile fand der Einstieg in die Telekommunikation direkt mit dem Mobiltelefon statt. Das hat die Nutzungsmuster geprägt und Berührungsängste abgebaut. Chinesische Konsumenten nehmen im Vergleich zum Westen viel mehr Transaktionen via Smartphone vor und scheinen hinsichtlich Datensicherheit deutlich weniger Bedenken zu haben.

In welchen Gebieten wird sich China in den kommenden Jahren die grössten Erfolge sichern?

China führt die Welt bereits im E-Commerce und in der digitalen Kommunikation an. Alltägliche Geldtransaktionen werden meist über mobile Dienste wie WeChat und Alipay abgewickelt. Gemäss einer McKinsey-Studie belief sich 2016 das Transaktionsvolumen mobiler Zahlungen in China auf 790 Mrd. $. Das ist mehr als das Zehnfache dessen in den USA. Doch auch im produzierenden Gewerbe wird das Land erfolgreich bleiben. Nicht nur weil es über den tiefen Preis kompetitiv ist, sondern weil es Geräte von hoher Qualität fertigt – selbst wenn sie immer noch unter dem Stigma «Made in China» leiden. Die Etablierung einer Marke ist eben ein jahrelanger Prozess, der über Generationen von Produkten dauern kann.

In welchen Sektoren werden es chinesische Unternehmen schwer haben, sich gegen die westliche Konkurrenz durchzusetzen?

Sicher im Dienstleistungssektor. Hier werden westliche Unternehmen noch lange die Oberhand behalten. Um erfolgreich zu sein, muss man ein gründliches Verständnis der lokalen Kunden mitbringen. Dazu braucht es ein Niveau an Verfeinerung, das chinesische Konzerne noch nicht vorweisen können.

Der Westen begegnet Akquisitionen aus China weiterhin mit grosser Skepsis. Wie lange noch?

Diese Skepsis dürfte sich in absehbarer Zeit legen. Das Ziel chinesischer Unternehmen ist ja nicht, Wert zu zerstören, sondern Wert zu schaffen. Zudem verfolgen viele Konzerne in der Integration meist einen behutsamen Ansatz. Hier lässt sich etwa die Übernahme von Club Med durch Fosun anführen, die in Frankreich hohe Wellen geschlagen hat. Entgegen ersten Befürchtungen eines Stellenabbaus hat Fosun nur begrenzt Einfluss genommen und lediglich die Marketing- und die IT-Abteilung konsolidiert. Mehr noch: Sie hat sogar die Marke Club Med gestärkt und die Expansion vorangetrieben.

Was können westliche Unternehmen von ihren chinesischen Wettbewerbern lernen?

Westliche Unternehmen sind meist eine Spur zu risikoavers und könnten mehr wagen. Auch haben chinesische Konzerne inzwischen eigene erfolgversprechende Managementkonzepte entwickelt. So etwa der Elektrogerätehersteller Haier. Statt primär Anweisungen von oben zu befolgen, stellt man hier die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund. Teams können quasi ein kleines Unternehmen im Unternehmen mit separater Gewinn-und-Verlust-Rechnung führen und auf die sich wandelnde Nachfrage mit eigenen Innovationen reagieren. Im Erfolgsfall wird die Gruppe aus Haier ausgegliedert und als eigenständige Gesellschaft registriert. Der unternehmerische Geist wird so gefördert.