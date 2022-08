China-Konsul: «Der Ball liegt bei Taiwan»

Neben dem Krieg in der Ukraine ist der Konflikt um Taiwan der grösste geopolitische Unsicherheitsfaktor für die Finanzmärkte. China will militärische Mittel nicht ausschliessen, sagt der chinesische Generalkonsul Zhao Qinghua im Interview mit «Finanz und Wirtschaft». Spekulationen, dass sich die Volksrepublik China auch nach der Coronapandemie abschotten werde, widerspricht Zhao – «die Tür öffnet sich immer weiter.»

Herr Zhao, China hat auf Nancy Pelosis Besuch in Taiwan mit Militärmanövern und martialischen Tönen reagiert. War diese aggressive Reaktion notwendig?

China hat nahezu sämtliche diplomatischen Mittel ausgeschöpft, um gegenüber den USA die entschiedene Ablehnung von Pelosis Reise nach Taiwan zum Ausdruck zu bringen. Die US-Seite hat sich taub gestellt. In dem Communiqué über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China hat die USA eindeutig Taiwan als Teil Chinas anerkannt und versprochen, keinen offiziellen Austausch mit Taiwan zu führen. Der Besuch hat das Versprechen der USA gebrochen und war eine unverantwortliche politische Provokation. Denn Pelosi vertritt die USA als dritthöchste politische Persönlichkeit des Landes. Militärische Übungen auf dem eigenen Territorium und in den eigenen Gewässern durchzuführen – wie kann man das «aggressiv» nennen?