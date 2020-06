«China macht den gleichen Fehler nicht zweimal»

China sei ein Markt mit eigenen Regeln, sagt Markus Braun, Dozent an der ZHAW School of Management and Law. Die Schweiz und Europa täten gut daran, eigene Grundsätze durchzusetzen.

Herr Braun, die Politik fürchtet den Aus­verkauf Europas an China. Wie gross ist das Interesse chinesischer Investoren?

Das Interesse ist nach wie vor sehr gross. China wird nicht lockerlassen, sich westliche Technologie anzueignen.

Die Investitionen sind in den vergangenen drei Jahren aber stark zurückgegangen.

Chinas finanzielle Möglichkeiten sind nicht mehr die gleichen. Erstens hat sich das Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren stark verlangsamt, zweitens hat das Land massiv Schulden aufgebaut. Aber die Suche nach zusätzlicher Wertschöpfung, um das schwächere Wachstum zu kompensieren, bleibt ein Treiber.