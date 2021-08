China manipuliert die Bevölkerungszahlen

Kaum jemals hat ein Volkszählungsbericht so viel Aufmerksamkeit erregt wie der, den China im Mai veröffentlicht hat. Angesichts der langen chinesischen Tradition der Manipulation demografischer Daten war es zumindest verdächtig, dass die Ergebnisse des Zensus von 2020 erst mit einem Monat Verzögerung veröffentlicht wurden. Aber was kurz darauf geschah, hat die düstere demografische Wirklichkeit des Landes effektiv bestätigt.

Zum Autor Yi Fuxian ist leitender Forscher im Bereich Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität von Wisconsin-Madison.

Offiziell ist die chinesische Bevölkerungsentwicklung nicht alarmierend: Laut der Volkszählung 2020 hat die Bevölkerungszahl des Landes im Berichtsjahr die erwartete Höhe von 1,41 Mrd. erreicht und steigt weiter. Doch weniger als einen Monat nach der Veröffentlichung dieser Daten kündigten Chinas Behörden an, die Regeln zur Familienplanung zu lockern, sodass Haushalte statt zwei künftig drei Kinder haben dürfen. Ausserdem wurde ein umfangreicher Plan vorgestellt, mit dem die Fertilitätsrate gesteigert werden soll.

Diese Massnahmen legen nahe, dass Chinas Bevölkerungsstruktur tatsächlich viel schlechter ist, als uns Peking weismachen will. Tatsächlich lässt eine Analyse der Altersstruktur darauf schliessen, dass dort viel weniger Bürger leben als behauptet und dass die Bevölkerungszahl bereits zurückgeht.

Niedrige Fruchtbarkeitsrate

Frühere Volkszählungen deuten darauf hin, dass Chinas Fruchtbarkeitsrate bereits 1991 unter die Reproduktionsrate (ca. 2,1 Kinder pro Frau) gefallen ist – elf Jahre nachdem die Einkindpolitik eingeführt wurde. In den Jahren 2000 und 2010 lag die Fertilitätsrate auf nur 1,22 bzw. 1,18, aber die Zahlen wurden auf 1,8 und 1,63 angepasst.

Diese Anpassungen wurden anhand von Daten zur Einschulung von Kindern vorgenommen. Doch solche Daten sind weit davon entfernt, verlässlich zu sein. Die lokalen Behörden melden oft mehr Schüler, als sie tatsächlich haben – in vielen Fällen 20 bis 50% mehr –, um sich höhere Ausbildungssubventionen zu sichern. So hat die Stadt Jieshou in der Provinz Anhui, wie CCTV 2012 berichtete, 51’586 Grundschüler gemeldet, obwohl die tatsächliche Zahl nur 36’234 betrug. Dadurch konnte sie sich zusätzlich umgerechnet 1,5 Mio. Fr. an staatlicher Finanzierung sichern.

Angeblich gab es in China zwischen 2004 und 2009 rund 104 Mio. Erstklässler. Dies stimmt mit den 105 Mio. Geburten überein, die das Nationale Statistikbüro für die Jahre 1998 bis 2003 verzeichnete. Doch 2010 waren nur 84 Mio. Menschen im Alter von sieben bis zwölf Jahren im (obligatorischen) System der Wohnsitzkontrolle (Hukou) registriert, und in den Jahren 2012 bis 2017 nur 86 Mio. Neuntklässler.

Statistische Fehler

Als die Volkszählungen von 2000 und 2010 eine viel kleinere Bevölkerungszahl ergaben als erwartet, korrigierten die Behörden die Zahlen nach oben. So ergab sich für die Provinz Fujian 2010 ein Wert von 33,29 Mio., der dann aber auf 36,89 Mio. nach oben angepasst wurde.

Aber diese Veränderungen konnten die Fehler in den aufgeschlüsselten Zahlen nicht verschleiern. Aus der Anzahl der Menschen im Alter von bis zu neun Jahren (laut Volkszählung 2000) lässt sich schliessen, dass zwischen 1991 und 2000 ganze 39 Mio. weniger Babys geboren wurden, als aus den überarbeiteten Daten ersichtlich ist. Dementsprechend könnte die tatsächliche Bevölkerungszahl im Jahr 2000 eher bei 1,227 Mrd. gelegen haben als bei den 1,266 Mrd., die offiziell angegeben wurden.

Auch die Volkszählung von 2020 führt in die Irre. Das Nationale Statistikbüro behauptet, von 2006 bis 2019 seien 227 Mio. Kinder geboren worden, und der Zensusbericht zeigt, dass es 2020 ca. 241 Mio. Chinesen im Alter von einem bis vierzehn Jahren gab. Dies würde aber bedeuten, dass Chinas durchschnittliche Fertilitätsrate zwischen 2006 und 2019 bei 1,7 bis 1,8 lag. Angesichts dessen, dass in dieser Zeit strenge Massnahmen zur Bevölkerungskontrolle galten (2016 wurde die Zweikinderpolitik eingeführt), ist dies aber sehr unwahrscheinlich.

Indien dürfte bereits grösser sein

Chinas ethnische Minderheiten waren von der Einkindpolitik des Landes ausgenommen, also gab es keinen Grund, ihre Geburten zu verstecken. Trotzdem lag ihre Fertilitätsrate im Jahr 2000 bei 1,66 und 2010 bei nur 1,47. Angesichts dessen, dass die Han-Chinesen häufig wohlhabender und besser ausgebildet sind, dürfte ihre Fertilitätsrate sogar noch geringer gewesen sein – selbst wenn sie keine strengeren Familienplanungsregeln hätten beachten müssen.

Die Wahrheit ist, dass Chinas Bevölkerungszahl im Jahr 2020 wahrscheinlich bei 1,28 Mrd. lag – etwa 130 Mio. weniger als angegeben. Damit ist nicht China das bevölkerungsreichste Land der Welt, sondern Indien.

Natürlich war es klar, dass die letzte chinesische Volkszählung mit den vorherigen konform gehen würde. Für ihre Durchführung sind nach wie vor die Beamten des Nationalen Statistikbüros und der ehemaligen Familienplanungskommission zuständig, und wenn die Daten inkonsistent sind, werden sie zur Verantwortung gezogen. Angesichts dessen, wie wichtig die Demografie für den zukünftigen Wohlstand Chinas ist, erweisen diese Verzerrungen dem Land einen schlechten Dienst.

Einkindpolitik wirkt nach

Sicherlich ist eine sinkende Fertilitätsrate eine erwartete Begleiterscheinung der Entwicklung – und vor allem ein Hinweis auf Verbesserungen im Gesundheits- und im Ausbildungsbereich. Taiwan bspw. verzeichnete 1991 bis 2006 eine Fruchtbarkeitsrate von lediglich 1,55, und 2006 bis 2020 sogar von nur 1,09. Aber Taiwan ist China in Gesundheit und Ausbildung um etwa fünfzehn Jahre voraus, und die Festlandchinesen zeigen bereits heute weniger Bereitschaft, Kinder zu bekommen, als ihre taiwanesischen Nachbarn.

Nein, in China geschieht etwas anderes, und es ist nicht schwer zu sehen, was es ist: Nach 36 Jahren strenger Einkindpolitik und der folgenden Zweikinderpolitik hat sich die Einstellung der Chinesen gegenüber Heirat und Geburten grundlegend verändert. (Die Scheidungsrate ist in Festlandchina anderthalbmal so hoch wie in Taiwan.)

Chinas Staatsführung hat die demografischen Herausforderungen noch nicht völlig begriffen. Zwar trifft sie Massnahmen, um die Fertilitätsrate zu steigern, doch sie scheint auch von den – auf (verzerrten) offiziellen Daten beruhenden – Prognosen der staatlichen Ökonomen überzeugt zu sein, Chinas BIP werde immer weiter wachsen, bis es dasjenige der USA übertreffe. Es ist dieser Glaube an Chinas unaufhaltsamen Aufstieg, der sie dazu veranlasst hat, strategisch zu expandieren.

Kranke Eidechse statt feuerspeiender Drache

Auch der Westen glaubt an dieses Narrativ. Indem sie die demografischen Herausforderungen Chinas unterschätzen, überschätzen die westlichen Politiker die wirtschaftlichen und geopolitischen Aussichten des Landes. Sie sehen einen feuerspeienden Drachen, aber in Wirklichkeit haben sie eine kranke Eidechse vor sich. Dies erhöht die Gefahr strategischer Fehleinschätzungen auf beiden Seiten.

Bis etwa 2035 wird China in allen demografischen Kennzahlen schlechter abschneiden als die USA, ebenso hinsichtlich des Wirtschaftswachstums. In der Tat wird das chinesische BIP wahrscheinlich nicht grösser werden als das der USA. Dies müssen Chinas Politiker erkennen – und strategisch einen Schritt zurück machen.

Copyright: Project Syndicate.