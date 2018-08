China muss es wieder richten

Es ist bemerkenswert: Die chinesische Finanzaufsicht hat die Banken am Wochenende angewiesen, ihre Kreditvergabe an Infrastrukturprojekte und Exportunternehmen auszuweiten. Es ist ein weiteres Signal dafür, dass Peking das Wachstum stützen will.

Die Finanzmärkte reagieren erleichtert. Seit der Bekanntgabe der Stimulusmassnahmen ist der Börsenindex Shanghai Composite 2,4% gestiegen, nachdem er seit dem Jahreshoch zeitweise 25% verloren hatte.

Die chinesische Währung Renminbi hat sich nach einer Abwertung von 10% seit Januar um 0,5% aufgewertet. Auch an den Rohstoffmärkten hat sich die Lage stabilisiert. Der Kupferpreis notiert 2% höher als in der Vorwoche – er hatte seit Jahresanfang über ein Fünftel abgegeben.

Der Druck auf die Aktienkurse war nicht der irrationalen Stimmung von Anlegern geschuldet. Die jüngsten volkswirtschaftlichen Daten waren schlecht. Die für den Finanzmarkt wichtige Liquidität wurde beschränkt.

Die Zölle der Amerikaner und die Gegenzölle für US-Importe belasten die Stimmung. Gleichzeitig hat die Regierung einen Entschuldungsprozess (Deleveraging) eingeleitet. Die Verschuldung der Unternehmen und der Lokalregierungen soll angegangen werden – wobei nicht die absolute Verschuldung gesenkt wird, sondern nur das hohe Kreditwachstum verringert und die Schulden über transparentere Wege wie Anleihen und Bankkredite statt das Schattenfinanzwesen vergeben werden sollen. Die Kredite der Schattenbanken – etwa sogenannte Wealth Management Products, die von Banken garantiert sind, aber nicht auf Bankbilanzen erscheinen – waren bisher eine wichtige Finanzierungsquelle.

Investitionen wachsen deutlich langsamer

Besonders die Einschränkungen für die Kreditaufnahme der Lokalregierungen haben Folgen. Im Juli sind die wichtigen Investitionen in die städtische Infrastruktur nur noch 5,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Zum Vergleich: Noch im vergangenen Jahr betrug die Wachstumsrate 20%. In das Verkehrsnetzwerk wurden gar 8,7% weniger investiert als im Vorjahr.

Es sind nicht nur die rückläufigen Investitionen in grosse Infrastrukturprojekte, die auf der Konjunktur lasten. Selbst die bislang boomende Robotikindustrie zeigt kaum noch Wachstum. In den letzten zwölf Monaten ist das jährliche Auftragswachstum von 90 auf 6% gefallen.

Schwächerer Einzelhandel

Auch auf der Konsumentenseite läuft es nicht mehr so rund. Das Wachstum des Einzelhandelsumsatzes notiert seit Mai auf einem Allzeittief. Dabei sieht die grundsätzliche Neuorientierung der Wirtschaft vor, dass statt den Investitionen der Konsum die neue grosse Wachstumsstütze wird. Nominal beträgt das Umsatzwachstum im Einzelhandel 8,8% – nach Abzug der Teuerung beläuft es sich auf nur noch etwa 6,5% und liegt damit unter den offiziellen Wachstumszahlen für die gesamte Volkswirtschaft.

Besonders für die Schwellenländer und Europa, deren Industrien zu einem bedeutenden Teil an Aufträgen aus China hängen, wäre ein Kurswechsel hin zu einem grossen chinesischen Stimulusprogramm ein Geschenk. Doch schon vergangene Woche hiess es aus der wirtschaftspolitisch wichtigen National Development and Reform Commission auf Antwort auf die schlechten Juli-Daten: Man wolle «echte Nachfrage» befriedigen und den Aufbau von Überkapazitäten verhindern.

Die chinesische Zentralbank hat am Dienstag eine ähnliche Stellungnahme veröffentlicht: Trotz des Handelskonflikts mit den USA wolle man auf grössere Konjunkturstützungsmassnahmen verzichten. Stattdessen sollen die Probleme von Unternehmen bei der Finanzierung «effektiv gelindert» werden. Die den Banken zugeführte Liquidität werde auch in der Wirtschaft ankommen.

Doch Zweifel an der Weiterführung des Entschuldungskurses entsteht nicht nur durch die Öffnung der Schleusen bei den Bankkrediten – immerhin haben die Geldhäuser im Juli 75% mehr an neuen Krediten bewilligt als im Juli 2017. Auch die Lokalregierungen wurden angehalten, über die Ausgabe von neuen Anleihen in die Infrastruktur zu investieren.

Das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Finanzrisiko

Der Balanceakt zwischen der Stützung des Wachstums und der Kontrolle der Verschuldung wird die globalen Finanzmärkte über die nächsten Monate auf Trab halten. Gleichzeitig wächst der Druck auf die chinesische Regierung, möglichst schnell eine Einigung mit den USA zu finden, um den Handelskonflikt beizulegen.

Analysten der Investmentbank Natixis sind optimistisch: «Langfristig erwarten wir, dass sich die chinesische Volkswirtschaft dank fiskal- und geldpolitischer Stimuli erholen wird.»

Die Bank ING erwartet in einer Studie einen deutlichen Anstieg der Infrastrukturausgaben. Geplante Investitionen würden vorgezogen und neue Projekte initiiert. «Das schwache Investitionswachstum im Juli sollte nicht als repräsentativ gewertet werden», schreiben die ING-Analysten. Noch sei kein Riesenstimulus wie nach der Finanzkrise 2008 zu erwarten, aber «wir erwarten, dass noch mehr kommt». Da der Handelskrieg erst beginne, stehe man erst am Anfang des Stimulus.

Deflationäre Phase ist Vergangenheit

Manche Ökonomen trauen China aber die Fortsetzung des Entschuldungsprozesses mit Verzicht auf Wachstum zu.

Einer von ihnen ist Houze Song von der Denkfabrik Macro Polo an der Universität Chicago. Er glaubt, dass die Entschuldungskampagne «intakt» bleiben werde. Peking werde geringeres Wachstums akzeptieren.

Anders als in der deflationären Periode von 2014 bis 2016 würden die Produzentenpreise und die Bodenpreise derzeit steigen. Höhere Produzentenpreise helfen der Gewinnmarge staatlicher Unternehmen. Und da sich die Lokalregierungen durch den Verkauf von Land finanzieren, sei ihre Haushaltslage durch die höheren Bodenpreise gesichert.

Das Wirtschaftswachstum ist gemäss Song zwar sicherlich geringer – aber die Lage sei nicht besorgniserregend genug, um ein neues Investitionsprogramm zu rechtfertigen.

Preise in China Produzentenpreise (PPI), Landpreise und Inflation. Quelle: Macro Polo

Zwar hält Peking die Kreditrisiken im Auge. Aber bisher hat die chinesische Regierung keine Abweichung von ihrem Wachstumsziel erlaubt. Das Ziel liegt bei mindestens 6,5% – und wird auch nicht wegen des Handelskonflikts gesenkt. Das ist ein Hoffnungsschimmer für die Anleger weltweit: Sie können sich auf einen chinesischen Stimulus verlassen, falls es hart auf hart kommt.