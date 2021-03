China setzt neues Wachstumsziel

(Reuters) Auf der jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses hat China sein Wirtschaftswachstumsziel wieder auf über 6% gesetzt. «Bei der Festlegung dieses Ziels haben wir die Erholung der wirtschaftlichen Aktivität berücksichtigt,» erklärte Ministerpräsident Li Keqiang in seinem Arbeitsbericht für 2021. Er betonte, die Pandemie habe die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt verwüstet. In seinem Arbeitsbericht sagte er weiter, dass China zum ersten Mal seit 2002 sein Wachstumsziel für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 2020 fallen gelassen hätte. Trotz der Pandemie wuchs das BIP des Landes im vergangenen Jahr um 2,3%. China war damit die einzige grosse Volkswirtschaft, die ein Wachstum verzeichnen konnte. Das Land strebt an, in den Städten nun mehr als 11 Mio. neue Arbeitsplätze zu schaffen. Im Einklang mit der sich erholenden Wirtschaft will China für 2021 ein Haushaltsdefizit von etwa 3,2% des BIP erreichen, weniger als das Ziel von über 3,6% in 2020. Für die Verbraucherpreisinflation hat sich die Regierung für dieses Jahr auf etwa 3% festgelegt. Im vergangenen Jahr waren es noch etwa 3,5%.

China plant Investitionsoffensive

China plant eine Investitionsoffensive. In den kommenden fünf Jahren sollen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um jeweils mehr als 7% jährlich hochgefahren werden, wie die Regierung in ihrem am Freitag veröffentlichten Arbeitsbericht für den 13. Nationalen Volkskongress schrieb. Allein in diesem Jahr sollen etwa die Investitionen in Grundlagenforschung um 10,6% hochgefahren werden. Damit will die kommunistische Führung im technologischen Wettbewerb mit den USA bestehen.

In dem Fünfjahresplan werden sieben Schlüsselbereiche hervorgehoben, die gezielt gefördert werden sollen: Künstliche Intelligenz der nächsten Generation, Quanteninformation, Hirnforschung, Halbleiter, Genforschung und Biotechnologie, klinische Medizin und Gesundheit sowie die Erforschung des Weltraums, der Tiefsee und der Polargebiete. Der Regierung zufolge sollen auch mehr Labore zur Erforschung von Quanteninformation und künstlicher Intelligenz eingerichtet werden. Der Bau von Elektrofahrzeugen und der neue Mobilfunkstandards 5G sollen ebenfalls vorangetrieben werden. Die 5G-Durchdringung soll in den kommenden fünf Jahren auf 56% steigen.

Auch ausländisch finanzierte Unternehmen will die Regierung bei der Einrichtung von Zentren für Forschung und Entwicklung im Land unterstützt werden. Geplant ist zudem, internationale wissenschafts- und technologiebezogene Organisationen zu gründen.