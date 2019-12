China senkt Importzölle

(Reuters) Nach der ersten Teileinigung im Handelstreit mit den USA sendet China weitere Entspannungssignale. Im kommenden Jahr sollen die Importzölle für 850 Produkte aus aller Welt sinken, wie das Finanzministerium in Peking am Montag ankündigte. Dabei gehe es etwa um tiefgefrorenes Schweinefleisch, Avocados, Asthma- und Diabetes-Mittel sowie bestimmte Computerchips. Verstärkt werden solle damit die Einfuhr von ausländischen Konsumspezialitäten und von Produkten, bei denen es in China Engpässe gebe. Eine direkte Verbindung zu dem seit rund anderthalb Jahren schwelenden Konflikt mit den USA zog das Ministerium nicht. Beide Seiten hatten sich Mitte des Monats auf ein Teilabkommen verständigt. Gespräche über eine zweite Vereinbarung sollen folgen.

Neben der Annäherung im Handelsstreit mit den USA dürfte auch der Kampf der Regierung gegen die Konjunkturabkühlung Anlass für die Massnahmen sein. Hintergrund der Zollsenkung für Schweinefleisch sind aber vor allem die schweren Folgen der afrikanischen Schweinpest. Seit dem Ausbruch der Tierkrankheit im August des vergangenen Jahres hat sich der Schweinebestand in China fast halbiert. Die Preise für Schweinefleisch stiegen auf Rekordhöhen.

Die USA und China überziehen sich seit Monaten mit Zöllen und Gegenzöllen, was auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen hat. US-Präsident Donald Trump ist das hohe Defizit im Handel mit China ein Dorn im Auge. Er wirft der Führung in Peking unfaire Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums von US-Firmen vor. China weist die Vorwürfe zurück. Der Streit trifft die Volksrepublik in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Die Konjunktur kühlt seit einigen Jahren ab, und der Staat will zugleich die Wirtschaft modernisieren und unabhängiger vom Export ausrichten.