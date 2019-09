China und USA ziehen die Zollschraube weiter an

(Reuters) Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben beide Staaten am Sonntag die Zollschraube weiter angezogen. Die USA führten nach eigenen Angaben Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 125 Mrd. $ ein.

Die neuen Abgaben von 15% treffen vor allem in der Volksrepublik produzierte Konsumartikel wie Lautsprecher, Kopfhörer und Schuhe. Ausnahmen, etwa für Produkte, die bereits auf dem Transportweg sind, soll es der US-Zollbehörde zufolge nicht geben. US-Präsident Donald Trump forderte amerikanische Firmen erneut auf, Zulieferer ausserhalb Chinas zu finden. Im Gegenzug erhob auch China weitere Zölle auf US-Produkte. Erstmals seit Beginn des Handelsstreits vor mehr als einem Jahr belegte Peking Rohöl aus den USA mit einer Abgabe von 5%.

«Wir wollen keine Diener der Chinesen sein!», twitterte Trump. «Es geht um die Freiheit Amerikas. Ändert die Lieferketten. Es gibt keinen Grund, alles in China zu kaufen!» China führte zudem weitere Zölle in Höhe von 5 und 10% auf mehr als 1700 Produkte aus den USA ein. Den Wert der nun mit höheren Abgaben belegten Waren aus den Vereinigten Staaten, gaben die chinesischen Behörden nicht an. Mitte Dezember will Peking dann auch die weiteren US-Produkte auf einer rund 5080 Artikel umfassenden Liste mit zusätzlichen Zöllen belegen.

Ebenfalls am 15. Dezember wollen die USA weitere Importe aus China mit einer Zollabgabe von 15% belasten. Dies soll vor allem den chinesischen Technologiesektor treffen. Um dem Weihnachtsgeschäft von Firmen wie Apple (AAPL 208.74 -0.13%) oder amerikanischen Einzelhändlern nicht zu schaden, hatte Trump die Zölle auf Produkte wie Mobiltelefone, Laptops und Tablet-Computer zunächst verschoben. Zum 1. Oktober ist weiter die Anhebung des Zollsatzes von 25 auf 30% auf chinesische Waren im Wert von 250 Mrd. $ geplant.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, die als Sprachrohr der Kommunistischen Partei gilt, appellierte an die Verantwortung der USA. Die Vereinigten Staaten sollten lernen, sich wie eine verantwortungsvolle globale Grossmacht zu benehmen und aufhören, als «Schul-Rüpel» zu handeln. «Nur dann kann Amerika wieder gross werden.»

Trotz der Zollerhöhungen hielten Verhandlungsteams aus China und den Vereinigten Staaten die Gespräche aber aufrecht und würden im September zusammentreffen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag. Der Konflikt zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften schürt seit Monaten Rezessionsängste und belastet die Börsen.