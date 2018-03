China, vom Glashaus aus betrachtet

Es war für viele ein Schock, als die Amtszeitbeschränkung für chinesische Präsidenten – von zweimal fünf Jahren – aus der Verfassung gestrichen wurde. Für China war die Institutionalisierung der Führungsnachfolge eines der bedeutendsten Vermächtnisse Deng Xiaopings und bedeutete das Ende der qualvollen Instabilität aufgrund des Führungskults um Mao Zedong. Für den Westen bildete die Amtszeitbeschränkung eine ideologische Brücke, die einen Weg des Zusammenwirkens eröffnete. Könnte die Abschaffung dieser Amtszeitbeschränkung einen Wendepunkt in einer bereits prekären Beziehung zwischen China und Amerika darstellen?

Zum Autor Stephen S. Roach ist Dozent an der Universität Yale und ehemaliger Vorsitzender von Morgan Stanley Asia.

Beginnen wir mit China und der Bedeutung dieses Schritts für die Zukunft des Landes. Um zu ergründen, was sich unter einem anderen Rahmenwerk der Führungsnachfolge ändern wird, muss man sich durch die undurchsichtige Rhetorik der Behörden durcharbeiten – also ergründen, was es heisst, dass sich eine «Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand» in ein «neues Zeitalter» aufmacht – und ihre grundlegende Entwicklungsstrategie einer Überprüfung unterziehen.

Obwohl alles möglich ist und auch stets die Gefahr von Fehlern besteht, setze ich darauf, dass China seinen derzeitigen Kurs beibehält. Führungsnachfolge hin oder her: Nach einem Übergang, der ein grosses, armes Entwicklungsland nahe an den Wohlstand einer modernen Ökonomie hohen Einkommens gebracht hat, kann es keine Umkehr geben.

Vor umwälzender Neuausrichtung

Als Reaktion auf die überraschende, 2007 geäusserte Kritik des früheren Premierministers Wen Jiabao an einer chinesischen Wirtschaft, die zunehmend «instabil, unausgewogen, unkoordiniert und untragbar» geworden war, argumentierte die chinesische Führung ihre Sicht aus analytischer Perspektive. Vergangenen Oktober brachte Präsident Xi Jinping im Rahmen einer Rede vor dem 19. Parteitag das gleiche Argument aus ideologischer Perspektive vor, indem er den sogenannten marxistischen Hauptwiderspruch rund um die Tücken einer «unausgewogenen und unzulänglichen» Entwicklung neu formulierte.

Bezeichnenderweise führen beide Perspektiven – die analytische und die ideologische – China zum selben Ziel, nämlich in Richtung einer wohlhabenden Ökonomie und Gesellschaft mit einer florierenden Mittelschicht. Um dahin zu gelangen, muss China eine transformative Neuausrichtung durchlaufen – von der industriellen Fertigung zu Dienstleistungen, von der Exportabhängigkeit zum Inlandverbrauch, von Staatseigentum zu Privateigentum, von ländlich zu städtisch.

Inzwischen wird das sehr wohl verstanden. Die aktuelle Debatte in China dreht sich weniger um die Gestaltung der Strategie als um ihre Umsetzung. Das war tatsächlich auch Xis oberste Priorität bei seiner Amtsübernahme im Jahr 2012 und bildete die Grundlage einer beispiellosen Antikorruptionskampagne, die darauf abzielte, fest verankerte Machtblöcke auszuhebeln, die diesem Übergang im Weg standen.

Verbindung von Führungsstärke und Reformtempo

Doch nun, fünf Jahre später, ist Chinas Führung bereit, in die nächste Phase der herausfordernden Umsetzung einzutreten. Die Dringlichkeit dieser Aufgabe ist spürbar. Hinter der Fassade des zuversichtlichen Staatschefs hat Xi die Möglichkeit des Scheiterns eingestanden. Aus analytischer Perspektive wurde dies durch den Verweis auf eine Stagnation japanischer Prägung veranschaulicht, wenn es nicht gelingt, die Wirtschaft gut zu organisieren. Aus ideologischer Perspektive zeichne sich ein Endspiel von Chaos und Revolution ab, wenn der «Hauptwiderspruch» nicht gelöst werde.

Angesichts dieser zunehmenden Besorgnis präsentieren sich die Umsetzungsrisiken nun in einem anderen Licht. Beim Weltwirtschaftsforum im Januar in Davos deutete Liu He, Chinas neuer Vizepremier für Wirtschaftspolitik, an, dass die bevorstehenden Reformen mit überraschender Geschwindigkeit durchgeführt werden würden. In einem kürzlich in der Tageszeitung «People’s Daily» veröffentlichten, von ihm verfassten Kommentar merkte er überdies an, dass «die Stärkung der umfassenden Führung der Partei das Kernthema ist».

Diese Ansichten kommen nicht aus heiterem Himmel. Der meisterhafte Taktiker Liu scheint die Verbindung zwischen Führungsstärke und Reformtempo zu unterstreichen. Die empfundene Notwendigkeit grösserer Führungsstärke – die sich in der Abschaffung der Amtszeitbeschränkung spiegelt – wurde zu einem Schlüsselelement der Umsetzungsbestrebungen der Behörden. Im Einklang mit Xis frühem Gespür könnte dies sehr wohl der einzige Weg für China sein, um die «Sackgasse» zu vermeiden, vor der Deng im Jahr 1992 warnte.

Amerikas Führungsdefizit verursacht Handelskonflikt

Ja, aus der Perspektive liberaler Demokratien betrachtet handelt es sich bei Chinas Verfassungsänderung um einen enttäuschenden Rückschlag in der Regierungsführung. Aus chinesischer Perspektive allerdings könnte es sehr wohl die einzige Option sein, um die gewaltigen Umsetzungsvorhaben frontal anzugehen. Die jüngsten Erfahrungen anderer Länder, besonders der USA, sind gewiss eine Warnung vor der Tendenz des Westens, Nachfolge mit Führungsqualität zu verquicken.

Tatsächlich drängt Amerikas Führungsdefizit die USA und China an den Rand eines Handelskriegs. Die Nöte der amerikanischen Mittelschicht werden mit Schuldzuweisungen erklärt, wobei China mit seinen angeblich unfairen Handelspraktiken als Sündenbock entlarvt wurde. Doch die Beweise deuten in eine andere Richtung, nämlich auf ein dramatisches Defizit an inländischen Ersparnissen, das Amerika von überschüssigen Ersparnissen im Ausland abhängig werden lässt. Das Ergebnis besteht in einem multilateralen Handelsdefizit, im Rahmen dessen China und 101 weitere Länder erforderlich sind, um das ausländische Kapital bereitzustellen, das es für die Zahlungsbilanz braucht.

Mit anderen Worten: China ist eigentlich ein wichtiger Teil der «Lösung» des amerikanischen Problems zu geringer Ersparnisse. Doch amerikanische Spitzenpolitiker finden es angebracht, China zum Sündenbock zu erklären. Die Situation verschlimmert sich weiter. Die Ende 2017 verabschiedete umfangreiche Steuersenkung wird das amerikanische Bundeshaushaltsdefizit in den nächsten zehn Jahren um 1,5 Bio. $ steigen lassen und die inländischen Ersparnisse somit noch weiter nach unten treiben – eine Entwicklung, die zu noch grösseren Handelsdefiziten führen wird.

Protektionismus bedeutet nichts als Ärger

Als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, hat die protektionistisch orientierte Trump-Regierung die Zölle gegen China zu einer zentralen Massnahme ihrer internationalen Politikagenda erhoben. Doch angesichts grösser werdender Handelsdefizite bedeutet Protektionismus nichts als Ärger für überhitzte Finanzmärkte und eine US-Wirtschaft, der es an Ersparnissen fehlt. Damit wird die gravierendste Störung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen seit 1989 riskiert.

Niemand weiss, wie lange Xi im Amt bleiben wird. Bleibt China auf Kurs, ist die Nachfolgefrage irrelevant – zumindest vorerst. Weicht es vom Kurs ab, wird das Urteil sehr viel anders ausfallen. Obwohl in den USA eine gänzlich andere politische Rückkopplungsschleife besteht, spielt auch Rechenschaftspflicht eine Rolle. Am Ende kommt es in beiden Ländern am meisten auf die Qualität der Führung an. Leider finden es diejenigen, die im Glashaus sitzen, immer am einfachsten, mit Steinen zu werfen.

Copyright: Project Syndicate.