China wächst noch

(Reuters) Chinas Industrie wächst den zweiten Monat in Folge. Der amtliche Einkaufmanagerindex (PMI), den das Statistikamt am Dienstag veröffentlichte, blieb im Dezember mit 50,2 Punkten unverändert zum Vormonat. Ab der 50-Punkt-Marke wird Wachstum signalisiert. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 50,1 gerechnet. Chinas Wirtschaft könnte 2020 stärker unter Druck geraten als in diesem Jahr, aber die Regierung wird Schritte unternehmen, um ein angemessenes Wachstum zu erhalten, zitierte das Staatsfernsehen kürzlich den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. Das Wachstum im dritten Quartal kühlte sich insgesamt auf 6% ab, das niedrigste seit fast 30 Jahren.

Das Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor verlangsamte sich im Dezember. Wie offizielle Daten am Dienstag zeigen, fiel der Einkaufsmanagerindex (PMI) von 54,4 im November auf 53,5 Punkte. Er blieb damit über der Wachstum signalisierenden Marke von 50 Punkten. Die Regierung in Peking setzt auf ein widerstandsfähiges Wachstum des Dienstleistungssektors, um die Belastung durch seinen trägen Fertigungssektor auszugleichen, der durch die schwache Binnen- und Weltnachfrage und durch den langwierigen Handelsstreit mit den USA belastet wird.

Der offizielle Composite-PMI im Dezember, der sowohl die Produktion als auch die Service-Tätigkeit umfasst, fiel von 53,7 im vergangenen Monat auf 53,4.