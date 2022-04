China wird grösster Verlierer der Deglobalisierung sein

Der unprovozierte Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Spaltung der Welt in zwei Blöcke beschleunigt, von denen der eine die Demokratien und der andere die Autokratien umfasst. Dies wiederum hat die Risiken aufgezeigt, die mit der wirtschaftlichen Interdependenz zwischen Ländern mit gegensätzlichen Ideologien und Sicherheitsinteressen verbunden sind. Obwohl der bevorstehende Deglobalisierungsprozess alle schlechter stellen wird, wird China am meisten verlieren.

Minxin Pei ist Professor für Politikwissenschaft am Claremont McKenna College und Senior Fellow beim German Marshall Fund der USA.

Natürlich war China schon lange vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine auf dem Weg zu einer zumindest teilweisen Abkopplung von den USA. Peking hat sich bemüht, diesen Prozess zu seinen Bedingungen zu gestalten, indem es seine Abhängigkeit von den US-Märkten und -Technologien verringert. Zu diesem Zweck stellte China 2020 seine sogenannte Strategie des doppelten Kreislaufs vor, die darauf abzielt, die Binnennachfrage und die technologische Autarkie zu fördern.

Dennoch war China 2021 mit Warenausfuhren im Wert von 3,3 Bio. $ immer noch der grösste Exporteur der Welt, wobei die USA der wichtigste Exportmarkt waren. Tatsächlich wuchs der gesamte Handel mit den USA 2021 mehr als 20%, während der gesamte chinesische Aussenhandel einen neuen Höchststand erreichte. Auch der Handel mit der EU wuchs und erreichte 828 Mrd. $, obwohl Meinungsverschiedenheiten über Menschenrechte ein umstrittenes Investitionsabkommen zwischen der EU und China torpedierten.

Dieses Abkommen war im Glauben geschlossen worden, dass Europa seine strategische Neutralität im Kalten Krieg zwischen China und den USA wahren würde, um von den wirtschaftlichen Vorteilen seines Engagements in China zu profitieren. Aber wenn schon Menschenrechtsbedenken ausgereicht haben, um das EU-Parlament davon zu überzeugen, das Abkommen nicht zu ratifizieren, so scheint der Krieg Russlands gegen die Ukraine (den China stillschweigend unterstützt und der die USA und die EU näher zusammenrücken lässt) die EU wahrscheinlich zu einer umfassenderen wirtschaftlichen Abkopplung von China zu treiben.

Man kann den westlichen Demokratien oder ihren autokratischen Gegnern nicht vorwerfen, dass sie der Sicherheit Vorrang vor dem wirtschaftlichen Wohlergehen einräumen. Aber sie müssen sich auf die wirtschaftlichen Konsequenzen einstellen. Eine Autokratie mit mittlerem Einkommen wie China wird einen weitaus höheren Preis tragen als reiche Demokratien wie die USA und ihre europäischen Verbündeten.

Zunächst einmal wird China unter dem eingeschränkten Zugang zu wichtigen westlichen Märkten leiden. 2021 beliefen sich die chinesischen Warenexporte in die USA, die EU und Japan (die 38 % der Gesamtexporte ausmachen) auf fast 1,3 Bio. $. Wenn Chinas Zugang zu diesen drei Märkten in den nächsten zehn Jahren halbiert wird – ein wahrscheinliches Szenario –, wird das Land andere Märkte benötigen, um etwa 20% seiner Exporte im Wert von rund 600 Mrd. $ aufzunehmen (basierend auf den Handelsdaten für 2021).

Hier scheint China keine guten Optionen zu haben. Seine Doppelzirkulationsstrategie deutet darauf hin, dass nicht einmal die Staatsführung davon ausgeht, dass andere Auslandsmärkte den Ausfall der USA und ihrer Verbündeten auffangen können. Aber auch Chinas offensichtlicher Glaube, dass die Inlandsnachfrage diesen Verlust ausgleichen kann, scheint weit hergeholt zu sein.

Die hohe Verschuldung, die rasche Alterung der Bevölkerung und ein implodierender Immobiliensektor werden das BIP-Wachstum weiterhin behindern, während die starke Einkommensungleichheit, die steigenden Wohnkosten und der unzureichende soziale Schutz die Konsumnachfrage einschränken werden. Die Schliessung von Fabriken, die Waren für den Export produzieren, und die damit verbundenen Arbeitsplatzverluste werden diese Herausforderungen weiter verschärfen. Ein erheblicher Teil der chinesischen Infrastruktur, besonders der Energie- und Verkehrsnetze, wird nicht ausreichend genutzt oder sogar überflüssig werden.

Abgesehen von den schrumpfenden Exportmärkten wird China den Zugang zu den Technologien verlieren, die es für den Aufbau einer wissensbasierten Wirtschaft benötigt. Die amerikanischen Sanktionen haben bereits den Telekommunikationsriesen Huawei lahmgelegt und den Halbleiterhersteller SMIC daran gehindert, an die modernsten Technologien heranzukommen. Wenn die USA die EU und Japan dazu bringen, den Koordinierungsausschuss für multilaterale Exportkontrollen (CoCom) wiederzubeleben, um den Technologietransfer nach China zu unterbinden, was durch den Ukraine-Krieg wahrscheinlicher geworden ist, hat China kaum eine Chance, den Technologiewettlauf mit den USA zu gewinnen.

Innovation braucht Konkurrenz

Die dritten Hauptkosten der Deglobalisierung für China sind schwieriger zu messen, aber sie könnten sich als die höchsten herausstellen: der Verlust von Effizienzgewinnen durch dynamischen Wettbewerb. Die in China hergestellten und verkauften Produkte sind heute von weitaus höherer Qualität als noch vor zwei Jahrzehnten, vor allem weil chinesische Unternehmen mit ihren westlichen Konkurrenten konkurrieren müssen. Wenn sie jedoch von diesem Wettbewerb abgeschirmt sind, werden sie nicht unter Druck gesetzt, qualitativ hochwertigere Produkte zu niedrigeren Kosten herzustellen. Dies wird die Innovation behindern und den Konsumenten schaden.

All diese Kosten wären vielleicht verkraftbar, wenn die wirtschaftliche Entkopplung China tatsächlich sicherer machen würde. Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, als würde China seine Anfälligkeit für die Art von wirtschaftlichen und finanziellen Waffen verringern, die der Westen gegen Russland eingesetzt hat. Doch in dem Mass, wie Chinas Wirtschaftskraft abnimmt, wird auch seine Position auf der Weltbühne schwinden – und der Status der Kommunistischen Partei im eigenen Land.

Vor sieben Jahrzehnten setzte Mao Zedong auf wirtschaftliche Eigenständigkeit und aussenpolitische Militanz, was China zu einem verarmten Pariastaat machte. Diese Geschichte sollte Präsident Xi Jinping eine deutliche Warnung sein: Wenn er zulässt, dass Russland, Chinas «grenzenloser» strategischer Partner, die Welt mit seinem Krieg gegen die Ukraine spaltet, wird China den höchsten Preis dafür zahlen.