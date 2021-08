China wird zum Störfaktor für die Märkte

Wenn China hustet, bekommt die ganze Welt den Schnupfen. Das ist für einmal nicht epidemiologisch gemeint, sondern ökonomisch. Sehr deutlich wurde die Bedeutung der chinesischen Wirtschaft vor rund sechs Jahren, als die Abkühlung der Konjunktur ganze Branchen und Wirtschaftszweige rund um den Globus zum Erlahmen brachte. Die Angst vor einer harten Landung des chinesischen Wachstumswunders raubte den Anlegern den Schlaf.

Auch jetzt, eineinhalb Jahre nach dem Covid-19-Ausbruch in Wuhan, ist China wieder ein Störfaktor für die globale Konjunktur und die Börsen, nachdem die Volksrepublik noch im Herbst mit kräftigem Wirtschaftswachstum und geringen Fallzahlen Hoffnungsträgerin der Erholung war.

Enttäuschende Konjunkturdaten

Die vermehrt negativen Entwicklungen haben mit der Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus zu tun, aber nicht nur. Schon vor Delta begann sich Chinas Konjunktur zu verlangsamen, als die Regierung die Priorität verschob von der Stimulierung der Wirtschaft hin zur nachhaltiger Schuldenentwicklung, wozu auch strengere Regeln bei der Immobilienfinanzierung gehören. In der Folge hat das landesweite Kreditwachstum nachgelassen, und der Kreditimpuls, gemessen am Wachstum der Kreditvergabe in Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP), ist in den Negativbereich gerutscht (vgl. Grafik).