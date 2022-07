China zahlt einen hohen Preis für seinen Rückzug

Mehr als drei Jahrzehnte lang war die Weltwirtschaft von einer ungezügelten Integration und einer nie dagewesenen gegenseitigen Abhängigkeit geprägt. Weder politische Auseinandersetzungen noch lokale Kriege konnten den Zug der Globalisierung stoppen. Märkte waren Märkte, Geschäfte waren Geschäfte, und multinationale Unternehmen wurden noch multinationaler. Jetzt nicht mehr.

In dieser neuen Ära des strategischen Wettbewerbs zwischen China und dem Westen ist der Rückzug das Gebot der Stunde. Dieser Trend wird zwar das Wirtschaftswachstum bremsen, die Kosten für die Unternehmen (durch die Umstrukturierung der Lieferketten) erhöhen und die Preise für alle steigen lassen, aber die Wirtschaft, die am meisten verliert, könnte die chinesische sein.

Ohne die Globalisierung wäre die Volksrepublik nicht da, wo sie heute ist. Internationaler Handel, Investitionen und der Zugang zum Kapitalmarkt trieben das Wirtschaftswachstum an, während der Wissenstransfer – unterstützt durch das Engagement von Studenten, Wissenschaftlern und Akademikern – die technologische Entwicklung vorantrieb.

Rivalität mit den USA

Die Beziehungen zur Aussenwelt zwangen China auch dazu, ein Justizsystem einzuführen, das in der Lage ist, das Recht auf Verträge und geistiges Eigentum einzuführen und durchzusetzen. Die Ausweitung der wirtschaftlichen Macht ermöglichte es dem Land, zunehmend Einfluss im Ausland zu nehmen.

Doch in den vergangenen Jahren ist die Offenheit, die der Globalisierung zugrunde lag – die «steigende Flut, die alle Boote anhob» – einer geopolitisch ausgerichteten Nullsummen-Mentalität gewichen. Der internationale Handel und das internationale Finanzwesen werden zunehmend von Erwägungen der nationalen Sicherheit geprägt. Exportkontrollen, die Aufnahme von Unternehmen in schwarze Listen und Beschränkungen des Marktzugangs in sensiblen Sektoren, wie z. B. bestimmten Spitzentechnologien, sind inzwischen gang und gäbe.

Die amerikanisch-chinesische Rivalität hat diesen Wandel erkennbar werden lassen und beschleunigt. Die USA haben China mit einer Vielzahl von Massnahmen ins Visier genommen – darunter Einfuhr-, Ausfuhr- und Investitionsbeschränkungen – und Dutzende chinesischer Unternehmen auf ihre sogenannte Entity List gesetzt. Auch andere Länder haben ihre Prüfung chinesischer Investitionen verschärft und bestimmte Arten des Handelsaustauschs mit China eingeschränkt. Wegen der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong wurden zudem Sanktionen gegen China verhängt.

Die Lieferketten entamerikanisieren

China hat den Rückzugsprozess zwar nicht initiiert, scheint aber entschlossen, ihn zu Ende zu führen. Indem es sich weigert, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen, macht die chinesische Führung deutlich, dass sich die USA – und der Westen im weiteren Sinne – ihrer Ansicht nach im Niedergang befinden und es nun an der Zeit ist, die bestehende Weltordnung in Frage zu stellen.

Abgesehen von Vergeltungssanktionen und Zöllen hat China seine Bemühungen verstärkt, sich durch eine sehr staatszentrierte und protektionistische Industriepolitik im Bereich der Spitzentechnologie und der Wissenschaft selbst zu versorgen. Sein Ziel ist es, seine Wirtschaft «sanktionssicher» zu machen, besonders durch die Entamerikanisierung seiner Lieferketten.

Inwieweit dies möglich ist, lässt sich nicht genau sagen. Aber Chinas Bemühungen um Autarkie werden sicherlich nicht in allen Bereichen erfolgreich sein. Wie die Wochenzeitung «The Economist» im Februar berichtete, hat China die grössten Schwierigkeiten in Bereichen, in denen die Lieferketten länger und komplexer sind, wie z. B. bei mRNA-Impfstoffen, Agrochemikalien, Computerbetriebssystemen und Zahlungssystemen.

Streben nach alternativer Finanzstruktur

Bei den Halbleitern ist China trotz staatlicher Investitionen in Höhe von Zig-Milliarden Dollar weiterhin von ausländischen Lieferanten abhängig. Auch in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilbranche ist es China nicht gelungen, seine Abhängigkeit vom Ausland zu durchbrechen. Pekings Bemühungen, eine auf dem Renminbi basierende Alternative zu den Dollar-basierten Finanz- und Zahlungssystemen zu entwickeln, müssen erst noch an Fahrt gewinnen.

Chinas Bestreben nach Eigenständigkeit könnte jedoch nicht nur scheitern, sondern auch nach hinten losgehen. Der Bericht des «Economist» weist auch darauf hin, dass chinesische Unternehmen, die von ausländischer Konkurrenz und ausländischem Fachwissen abgeschnitten sind, in ihren Fähigkeiten beeinträchtigt werden.

Trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Folgen ist damit zu rechnen, dass der geopolitisch motivierte Rückzug weitergehen wird. China wird versuchen, eine alternative Finanzinfrastruktur aufzubauen, und die USA werden chinesische Unternehmen von ihren Börsen ausschliessen. Berichten zufolge erwägt der Kongress bereits eine Gesetzgebung zur Einschränkung oder zum Verbot amerikanischer Direktinvestitionen im Ausland in mehreren sensiblen Sektoren, ähnlich wie es bei chinesischen Investitionen in den USA der Fall ist. Auch Handelsmassnahmen zur Diversifizierung der Lieferketten und zur Sicherstellung der Versorgung mit kritischen Rohstoffen, wie z. B. seltenen Erden, sind zu erwarten.

Zwei unterschiedliche Blöcke

Mit dem Fortschreiten der Loslösung werden sich viele kritische Sektoren – wie z. B. das Internet – wahrscheinlich in zwei unterschiedliche Blöcke aufspalten, die jeweils ihre eigenen Regeln und Normen haben. Die Kluft bei den digitalen Standards, der Datenverwaltung und den Nutzungsbestimmungen sowie bei der Netzausrüstung und den Telekommunikationsdiensten wird sich vergrössern. Marktzugangsbeschränkungen und neue Genehmigungs- und Zulassungsanforderungen werden sich ausbreiten.

Diese Veränderungen kommen zu einer Zeit, in der China bereits mit mehreren ernsthaften Herausforderungen zu kämpfen hat: ungünstige demografische Entwicklung, schwacher Immobilienmarkt, überforderter Bankensektor, Produktivitätsrückstand, politisierte Staatsführung und die Folgen der Null-Covid-Politik. Chinas «Wirtschaftswunder» scheint seinen Höhepunkt längst überschritten zu haben. Das Wirtschaftswachstum könnte in den kommenden Jahren auf 2 bis 3% sinken, was bedeutet, dass das offizielle Ziel, das Pro-Kopf-Einkommen und das BIP von 2020 bis 2035 zu verdoppeln, nicht erreicht wird.

Diese Verlangsamung wird weitreichende Folgen haben. Zunächst einmal wird Chinas Fähigkeit, mit den USA zu konkurrieren, beeinträchtigt werden. Chinas Wirtschaft wird die amerikanische vielleicht nie überholen, vor allem, wenn der Wert des Renminbi in den nächsten Jahren 20 bis 25% sinken sollte.

China wird nicht «uninvestierbar»

Darüber hinaus werden die Preise für Rohstoffe – besonders für solche, die für Chinas Wohnungs- und Bausektor wichtig sind – sinken. Während die höheren Kosten von neuen, regional ausgerichteten Lieferketten zu Inflationsdruck führen, werden die schwächere chinesische Nachfrage und der billigere Renminbi diesen Druck verringern.

Der Zustrom ausländischer Investitionen nach China wird zurückgehen, dafür werden die Mittel zunehmend in andere asiatische Länder oder Schwellenländer fliessen. China wird (sofern kein militärischer Konflikt ausbricht) zwar nicht «uninvestierbar» werden, internationale Investoren werden ihre China-Portfolios jedoch untergewichtet halten. Der Renminbi wird wohl einen gleichwertigen Status wie der japanische Yen, das britische Pfund und der kanadische Dollar geniessen, doch den US-Dollar wird er nicht annähernd verdrängen können.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die Legitimität seiner Regierung auf den anhaltenden Wohlstand Chinas gestützt. Das wird jedoch immer schwieriger zu erreichen – und der Rückzug ist ein wichtiger Grund dafür.

