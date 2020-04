China zeigt, wie es weitergeht

Gemessen am Vorquartal ist die Wirtschaftsleistung in China im ersten Quartal 2020 etwa 10% eingebrochen. Das sagt zumindest die offizielle Statistik, andere Datenpunkte weisen auf einen deutlich grösseren Einbruch hin.

Immerhin sank der Konsum des wichtigsten Energie­trägers Kohle (Kohle 59.4 0%) zeitweise um die Hälfte. Etwa 80 Mio. Menschen haben nach Schätzung der UBS (UBSG 9.288 4.78%) ihren Job verloren – davon die meisten im Dienstleistungssektor. In einer Umfrage hat mehr als die Hälfte der Befragten ange­geben, im ersten Quartal einen Einkommensverlust erlitten zu haben.

Offizielle Industrieauslastung zweifelhaft

Die Regierung in Peking proklamiert, dass die Industrie wieder normal aus­gelastet läuft. Das darf man bezweifeln. Eine Auswertung der Beleuchtung von Industrieparks zeigt etwa, dass sie im April noch 20% unter dem Vorjahr gelegen hat. Ähnlich sieht es im Kohleverbrauch aus. Auch ist ein Fünftel der Wanderarbeiter nach dem misslungenen chinesischen Neujahrsfest im Januar nicht in die Städte zurückgekehrt.

Wenn die westlichen Staaten ihr Bestes tun, dann könnte China ihnen den Weg weisen, wie es weitergeht. Die Volksrepublik ist immerhin zwei Monate voraus: Mitte Februar verkündete sie, den höchsten Stand an akut mit Sars-Cov-2 infizierten Personen überschritten zu ­haben. Auch wenn die chinesische Wirtschaft noch nicht auf Touren gebracht ist, wurde doch immerhin eine Spirale nach unten verhindert – die Wirtschaft scheint stabilisiert, es gibt keine Angst vor einer Depression. Die schlechte Nachricht lautet aber, dass sich die Hoffnung in den westlichen Industrieländern auf eine schnelle Erholung als illusorisch her­ausstellen wird.

Halblähmung festzustellen

Die westlichen Volkswirtschaften werden wohl, ähnlich wie die chinesische, auch nach dem Ende der Ausgangssperre eine Halblähmung feststellen. In China beobachtet man neben dem Einkommensverlust für den Konsumenten verbreitete Besorgnis der Bevölkerung um die wirtschaftlichen Aussichten und somit eine Zurückhaltung angesichts der latenten Angst vor einer zweiten Epidemiewelle.

So sind etwa die Kinos theoretisch geöffnet, nur besucht sie niemand. Gemäss Umfragewerten hat eine grosse Mehrheit von über 60% der Befragten ihren Konsum ausserhalb des Internets stark zurückgefahren. Sie gaben an, auch nach Ende der Ausgangssperren weniger als halb so viel Geld offline auszugeben – im Vergleich zum Stand vor dem Virusausbruch. 40% gaben an, auch beim Online-Shopping zu sparen.

Der Internationale Währungsfonds erwartet für China dieses Jahr ein Wachstum von 1,5% – nur ein Viertel des vor der Epidemie angestrebten Werts. Das ist realistischer als das, was manche Bankökonomen noch vor einem Monat schätzten – damals gingen einige noch von einem Jahreswachstum von über 3% aus. Aber auch 1,5% erscheinen angesichts der immer noch wirkenden Belastungsfaktoren höchst unrealistisch. Denn um den Rückgang im ersten Quartal zu kompensieren, müsste das BIP im Rest des Jahres annualisiert mehr als 17% wachsen.