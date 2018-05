Chinaaktien rücken in den Anlegerfokus

Schnapsbrenner Kweichow Moutai, der Videoüberwachungsspezialist Hangzhou Hikvision oder Pharmaproduzent Jiangsu Hengrui Medicine – trotz ihrer Grösse sind diese chinesischen Konzerne hierzulande wohl nur wenigen Anlegern ein Begriff. Doch bereits in zweieinhalb Wochen werden die drei Unternehmen gemeinsam mit weiteren 231 Festlandvaloren (A-Aktien) in die Indizes von MSCI aufgenommen. Damit dürften sie letztlich auch in den Portfolios vieler hiesiger Investoren landen, die über passive oder aktive Anlagevehikel an der Entwicklung der Schwellenländer partizipieren.

Am Montag hat MSCI bekanntgegeben, welche Unternehmen neu in den Börsenbarometern berücksichtigt werden. Die Hinzufügung ist in mehrerlei Hinsicht relevant: Einerseits ist es ein erster wichtiger Schritt, China besser in den globalen Aktienmarkt zu integrieren. Andererseits werden Anlagefonds, die die Indexfamilie als Benchmark gebrauchen, A-Aktien dazukaufen müssen. Laut MSCI sind Assets von fast 2 Bio. $ an die diversen Schwellenländerbarometer geknüpft.